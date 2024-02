Empyrean Energy PLC - société de développement pétrolier et gazier basée à Subiaco, en Australie, avec des projets en Chine, en Indonésie et aux États-Unis - lève 700 000 GBP par le biais d'un placement de 280 millions d'actions nouvelles au prix de 0,25 pence chacune. Les personnes ayant souscrit au placement recevront également un bon de souscription, exerçable à 0,5 pence pour deux actions de placement souscrites. Le prix d'émission de 0,25 pence représente une décote de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action Empyrean de lundi, qui était de 0,315 pence, et une décote de 27 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de 0,343 pence pour les dix jours précédents.

Empyrean indique que le produit de la vente servira à couvrir les frais de prospection, d'octroi de licences et de permis dans le bloc 29/11, un projet pétrolier situé dans le bassin de l'embouchure de la rivière Pearl, au large de la Chine. Le produit sera également utilisé pour faire progresser le champ gazier Mako d'Empyrean en Indonésie vers la production. Conrad Asia Energy Ltd, propriétaire à 77 % de Mako, mène actuellement un processus de vente à une banque d'investissement internationale dont le nom n'a pas été révélé, afin de financer le développement du projet. Empyrean indique que l'offre de placement permettra également de finaliser un accord de vente de gaz avec Sembcorp Gas Pte Ltd, un acheteur de gaz basé à Singapour.

Cours actuel de l'action : 0,34 pence par action, en hausse de 7,9 % à Londres mardi matin.

Variation sur 12 mois : en baisse de 77%.

