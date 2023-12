(Alliance News) - Enwell Energy PLC a déclaré jeudi que ses bénéfices et ses revenus avaient augmenté en 2022, mais que les facteurs géopolitiques rendaient la planification future "extrêmement difficile".

Les actions de la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine ont été suspendues à Londres depuis le 3 juillet, car elle n'a pas publié ses résultats annuels pour 2022 avant la date limite de l'AIM du 30 juin. En mai, Enwell avait annoncé un retard dans la publication de ses comptes en raison de la démission de son ancien auditeur.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 10 % pour atteindre 73,3 millions USD en 2022, contre 66,6 millions USD en 2021.

Les recettes ont augmenté de 9,9 %, passant de 121,4 millions USD à 133,4 millions USD. La production quotidienne moyenne totale, calculée sur la base des jours où les champs d'Enwell "étaient effectivement en production", était de 2 956 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 4 730 barils de l'année précédente.

Enwell a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait considérablement nui à ses activités et à ses opérations, et que tous les travaux sur le terrain avaient été brièvement suspendus pour des raisons de sécurité au début de l'année 2022. Plus tard, Enwell a été contrainte de suspendre tous les travaux sur deux licences de production après que les autorités ukrainiennes aient pris diverses mesures réglementaires à son encontre.

Enwell conserve environ 25 % de ses liquidités en dehors de l'Ukraine, ce qui renforce sa "capacité à naviguer dans l'environnement de risque actuel dans un avenir prévisible". Pour le reste de l'année et en 2024, Enwell prévoit de financer son programme de développement à l'aide des flux de trésorerie opérationnels et des liquidités existantes.

Enwell a déclaré qu'elle disposait de 79,1 millions USD de liquidités au 14 décembre de cette année, contre 88,7 millions USD au 31 décembre 2022.

Cependant, en raison de la situation "dévastatrice" en Ukraine et des "défis extrêmes" de l'environnement commercial, Enwell a averti qu'il restait "extrêmement difficile" de planifier les activités opérationnelles et les investissements futurs.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.