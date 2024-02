(Alliance News) - Europa Oil & Gas Holdings PLC a annoncé mercredi une extension de sa licence PEDL 343 dans les East Midlands d'Angleterre, qui contient la découverte de gaz de Cloughton.

La société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz, centrée sur le Royaume-Uni et l'Irlande, est l'opérateur de la licence et détient une participation de 40 %.

Europa O&G a déclaré que l'autorité de transition de la mer du Nord britannique a informé la société qu'elle avait accepté une prolongation de deux ans de la durée initiale jusqu'au 20 juillet 2026, ainsi qu'une prolongation de deux ans de la seconde durée jusqu'au 20 juillet 2028 pour le PEDL 343.

Cette prolongation permettra à la société de poursuivre ses travaux sur la licence, a déclaré Europa O&G, qui estime que Cloughton a un volume brut de gaz en place de 192 milliards de pieds cubes.

Europa O&G a déclaré que le puits de découverte du PEDL 343 a produit du gaz non corrosif de "bonne qualité" à des taux allant jusqu'à 40 000 pieds cubes standard par jour en écoulement naturel. Elle estime qu'un puits pourrait atteindre un débit de 6 millions de pieds cubes standard par jour, en utilisant les techniques de complétion "correctes".

Elle a déclaré qu'elle continuerait à s'engager avec les différentes parties prenantes requises pour obtenir les permis et autorisations nécessaires au forage d'un puits d'évaluation afin de démontrer la productivité du gisement.

"Nous sommes ravis que la NSTA ait accordé une extension de deux ans au PEDL 343, car cela nous permet de continuer à faire progresser la découverte de gaz de Cloughton vers la commercialisation. Nous informerons le marché lorsque nous aurons franchi de nouvelles étapes", a déclaré Will Holland, directeur général d'Europa O&G.

Les actions d'Europa O&G étaient en baisse de 2,4 % à 1,00 penny l'unité à Londres mercredi en fin de matinée.

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

