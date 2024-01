Europa Oil & Gas Holdings PLC - société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - annonce que la phase 1 de FEL 4/19, sa licence dans le bassin de Slyne, a été prolongée suite à l'approbation du ministère de l'environnement, du climat et des communications du gouvernement irlandais.

Le gisement d'Inishkea, situé dans le FEL 4/19, est le projet phare d'Europa en Irlande. Il est situé dans le bassin de Slyne, à proximité du gisement de gaz de Corrib.

Le ministre du département a accepté de prolonger la phase initiale des études sur le permis jusqu'au 31 janvier 2026. Europa a l'intention d'utiliser ce délai supplémentaire pour réaliser d'autres études techniques et disposer de plus de temps pour trouver un partenaire de développement.

Will Holland, directeur général, déclare : "Étant donné la proximité des infrastructures existantes, une découverte à Inishkea West pourrait être mise en service rapidement et réduirait la dépendance de l'Irlande à l'égard du gaz importé. Le gaz domestique provenant d'Inishkea West aurait des émissions de carbone nettement inférieures à celles du gaz importé du Royaume-Uni, de Norvège ou d'autres pays.

