La Guyane va reporter d'environ un mois la mise aux enchères de ses premiers blocs pétroliers offshore, le pays finalisant les nouveaux termes du cadre réglementaire pétrolier et gazier, a déclaré vendredi le vice-président Bharrat Jagdeo à l'agence Reuters.

Le pays sud-américain a en effet reporté à trois reprises la mise en vente de 14 blocs offshore destinés à recruter de nouveaux explorateurs et à réduire l'emprise d'un groupe dirigé par Exxon Mobil Corp. sur sa production pétrolière.

Le report de la vente aux enchères de pétrole est dû aux élections locales qui ont eu lieu cette semaine, a déclaré M. Jagdeo. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour la vente aux enchères, a-t-il ajouté.

Ce report intervient alors que le pays est en train de finaliser les termes d'un modèle d'accord de production et de partage (PSA) qui régira les futurs contrats.

L'accord de production et de partage est "pratiquement finalisé", a déclaré M. Jagdeo, et un projet de nouvelle loi sur le pétrole sera publié lundi sur le site web du ministère des ressources énergétiques pour une consultation publique de deux semaines.

Le gouvernement évaluera les commentaires et les suggestions et demandera au Parlement d'approuver la loi sur le pétrole avant de passer à l'action, a indiqué M. Jagdeo.

Le consortium dirigé par Exxon, qui comprend Hess Corp et la société chinoise CNOOC Ltd, a découvert plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables et produit quelque 380 000 barils de brut par jour (bpj) en Guyane.

Exxon a déclaré précédemment qu'elle attendait les nouvelles conditions du contrat pour évaluer sa participation.