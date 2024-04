La compagnie pétrolière publique nigériane NNPC doit environ 3 milliards de dollars aux négociants en carburant pour l'essence importée, ont déclaré trois sources à Reuters, alors que la dégringolade du naira et la hausse des prix mondiaux du carburant ont augmenté la subvention effective qu'elle paie.

Ce retard de paiement porte un coup aux efforts du gouvernement de la plus grande économie d'Afrique pour redresser ses finances tendues en réduisant les coûteuses subventions à l'énergie.

"Ils paient, mais c'est lent", a déclaré l'une des sources ayant connaissance de l'affaire. Cinq sources ont déclaré que la NNPC - le principal importateur d'essence du pays - prenait plus de 130 jours pour effectuer les paiements au lieu de 90 jours.

Un porte-parole de la NNPC a déclaré que la société n'était "pas au courant d'une telle dette ni de problèmes financiers d'une telle ampleur".

"Notre objectif reste de maintenir la suffisance de l'approvisionnement en produits pétroliers au Nigeria", a déclaré le porte-parole.

Les fournisseurs de la NNPC, y compris les négociants internationaux comme Vitol, Mercuria et Gunvor, ainsi que les maisons de commerce basées au Nigeria, continuent de fournir du carburant, ont déclaré les sources. Elles ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. Les sociétés de négoce se sont refusées à tout commentaire.

Mais les retards de paiement soulignent le retour progressif des subventions aux carburants - supprimées en mai 2023 - qui sapent les liquidités de la NNPC pour les importations et ce qu'elle peut envoyer au gouvernement du président Bola Tinubu.

Le Nigeria a subventionné le carburant pendant des années pour maintenir les prix à la pompe à un niveau abordable, mais M. Tinubu les a supprimées dans le cadre de réformes plus vastes, ce qui a permis de tripler les prix. La consommation d'essence a chuté d'environ 30 %, la hausse des prix ayant freiné la contrebande vers les pays voisins.

En juin, le gouvernement a plafonné les prix à la pompe à une moyenne nationale de 617 nairas par litre, alors que les Nigérians étaient aux prises avec une inflation galopante.

"Il est difficile d'exagérer l'importance des subventions aux carburants pour l'administration", a déclaré Clementine Wallop, directrice pour l'Afrique subsaharienne de la société de conseil en risques politiques Horizon Engage.

"C'est la suppression des subventions et la réforme du taux de change qui ont permis aux investisseurs et aux bailleurs de fonds d'accueillir favorablement son administration, et c'est leur suppression que Tinubu espérait donner à son équipe la possibilité de dépenser dans les nombreux autres domaines qui ont besoin de financement.

Le Nigeria dépend presque entièrement des importations de carburant en raison d'années de mauvaise gestion et de sous-investissement dans les raffineries de pétrole appartenant à l'État.

FILES D'ATTENTE ET FACTURES EN SOUFFRANCE

La semaine dernière, les automobilistes ont fait la queue pour obtenir de l'essence dans la capitale commerciale du Nigeria, Lagos, en raison d'une pénurie de carburant dans les dépôts. Clement Isong, directeur de la Major Oil Marketers Association (MOMAN), a déclaré que des problèmes logistiques survenus à Pâques étaient à l'origine de ces contraintes, qui devraient bientôt se résorber.

Des sources de l'industrie pétrolière ont déclaré que la hausse des prix mondiaux de l'essence et la faiblesse du naira avaient également eu un impact sur la capacité de la NNPC à importer.

À leur apogée en février, les prix du marché de l'essence en Afrique de l'Ouest s'élevaient à 1 229 nairas par litre, soit 150 % de plus que le niveau auquel le gouvernement a plafonné les prix en juin, selon les données de prix d'Argus Media converties avec le site de suivi des taux de nairas Aboxifx. Ils ont depuis chuté à environ 912 nairas le litre, soit 295 nairas de plus que le prix plafond.

La NNPC est donc devenue le seul importateur des quelque 40 millions de litres quotidiens consommés par le pays, les importateurs privés ne pouvant pas amortir leurs coûts.

Depuis que le naira a baissé par rapport au dollar et que les prix du pétrole ont augmenté, la NNPC perd de l'argent sur chaque litre vendu, selon les négociants.

Le Fonds monétaire international a récemment averti que le plafonnement des prix à la pompe et des tarifs de l'électricité en dessous du seuil de recouvrement des coûts pourrait réduire le PIB de 3 % en 2024.

"Le gouvernement doit encore commencer à formuler un plan pour supprimer la subvention au carburant lorsque les conditions le permettront", a déclaré Patrick Curran de Tellimer dans une note.