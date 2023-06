Exclusif-Le producteur de pétrole et de gaz de la mer du Nord Harbour est en pourparlers de fusion avec Talos -sources

Harbour Energy Plc, le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, est en pourparlers pour fusionner avec son homologue américain Talos Energy Inc, ont déclaré mardi quatre personnes au fait du dossier.

Harbour, dont la valeur boursière est de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars), et Talos, dont la valeur est de 1,7 milliard de dollars, ont eu des discussions intermittentes au sujet d'une fusion pendant au moins six mois, mais les négociations ont repris au cours des dernières semaines, ont déclaré les sources. Si un accord est conclu, la nouvelle société pourrait être cotée à New York, ont ajouté les sources. Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations privées, ont précisé qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu. Il n'a pas été possible de connaître les détails des conditions de l'accord en cours de discussion.