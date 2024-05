Les États-Unis se préparent à accorder des licences limitées d'exploitation au Venezuela à des entreprises ayant déjà une production pétrolière et des actifs, plutôt qu'à celles qui cherchent à entrer pour la première fois dans ce pays sanctionné par l'OPEP, ont déclaré deux personnes proches des discussions.

Cette mesure semble destinée à encourager les entreprises dont les projets sont gelés en raison des sanctions américaines, telles que l'italienne Eni et l'espagnole Repsol, à étendre leurs activités, à récupérer les dettes en cours et à ajouter du pétrole aux marchés mondiaux.

Elle évitera toutefois d'accorder des licences à des entreprises qui n'ont jamais investi dans le pays, ce qui limitera les recettes que le Venezuela pourrait tirer de son industrie pétrolière.

Certaines entreprises ayant des projets énergétiques de longue date au Venezuela, dont la société américaine Chevron et la société française Maurel & Prom, ont reçu l'autorisation d'accroître leur production de pétrole et de gaz dans ce pays membre de l'OPEP. Trinidad & Tobago et Shell ont également reçu l'année dernière une licence américaine pour développer un champ gazier avec le Venezuela.

D'autres entreprises, telles que la société indienne Reliance Industries et des clients de l'entreprise publique PDVSA qui n'ont pas d'actifs dans le pays, espèrent obtenir des autorisations américaines.

Le mois dernier, le département du Trésor américain a déclaré qu'il offrirait certaines autorisations individuelles à des entreprises pour qu'elles puissent opérer dans le pays sud-américain, après qu'il n'a pas renouvelé une licence générale qui avait assoupli les restrictions sur le commerce du pétrole et du gaz. La reprise des sanctions est intervenue après que les États-Unis eurent décidé que le Venezuela n'avait pas pleinement respecté ses promesses de garantir une élection présidentielle compétitive.

Un porte-parole du Trésor a déclaré que le département ne ferait pas de commentaires sur des licences spécifiques car son processus d'évaluation et ses critères ne sont pas publics.

Le Trésor "s'appuie généralement sur les orientations de politique étrangère du département d'État américain et prend en considération les intérêts de sécurité nationale des États-Unis", a déclaré le porte-parole. Le département d'État s'est refusé à tout commentaire.

PDVSA n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'OPTIMISME S'ESTOMPE

Le ministre vénézuélien du pétrole, Pedro Tellechea, a déclaré que les autorisations américaines proposées permettraient à de nombreuses entreprises étrangères d'étendre les coentreprises avec PDVSA, tandis que de nouveaux partenaires pourraient lancer de nouveaux projets à la recherche de capitaux.

Toutefois, les exemptions américaines limitées envisagées réduiront la possibilité pour Caracas d'utiliser des partenaires de PDVSA pour accroître la production de brut du pays à court terme. Les exportations de pétrole du Venezuela ont atteint environ 900 000 barils par jour en mars, avant que les États-Unis ne décident de ne pas renouveler la licence liée aux élections.

Mardi, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a dénoncé l'impact des sanctions américaines au cours des cinq dernières années, qui, selon elle, ont réduit le PIB du Venezuela de plusieurs milliards de dollars.

"C'est une honte internationale qu'au XXIe siècle, l'objectif soit d'assujettir des pays par le biais de sanctions économiques", a-t-elle déclaré lors d'une conférence à Caracas.

Le président Nicolas Maduro pourrait faire pression pour obtenir des licences américaines spécifiques pour les industries pétrolières et gazières s'il estime qu'elles sont essentielles pour attirer de nouveaux investissements ou pour développer des activités génératrices de liquidités, a déclaré l'une des personnes connaissant bien le dossier.

Les orientations préparées par Washington viseront principalement à aider les entreprises étrangères à recouvrer les dettes et les dividendes en suspens au Venezuela, ce qui, au cours des cinq dernières années, a affecté de nombreuses entreprises américaines, européennes et asiatiques.

La proposition semblerait exclure les entreprises qui n'ont jamais investi au Venezuela et qui ont signé des accords avec PDVSA pour former de nouvelles coentreprises, selon ces personnes.

À la fin de l'année dernière, PDVSA a dressé une liste de 17 coentreprises potentielles à créer ou à développer. Cette liste comprenait des nouveaux venus et des investisseurs de longue date tels que Repsol et Chevron.

Certaines entreprises américaines et européennes ont bénéficié d'exemptions au régime de sanctions contre le Venezuela grâce à des "lettres de confort" émises par le département d'État ou à des licences spécifiques.