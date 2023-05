Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, est confronté à une litanie de problèmes, dont une violence généralisée, une inflation à deux chiffres et un vol de pétrole à l'échelle industrielle.

Sa victoire est contestée devant les tribunaux par ses deux principaux rivaux lors des élections de février, et les analystes estiment qu'il devra peut-être tendre la main à ses adversaires pour aider à guérir une nation divisée.

Voici comment M. Tinubu propose de s'attaquer aux problèmes qui, selon de nombreux Nigérians, se sont aggravés sous son prédécesseur, Muhammadu Buhari, sur la liste du parti duquel il s'est présenté.

COMMENT COMPTE-T-IL REDRESSER L'ÉCONOMIE ?

M. Tinubu affirme qu'il s'appuiera sur le programme d'infrastructures publiques de M. Buhari pour créer des emplois et supprimer les limites légales aux dépenses publiques.

Selon la Banque mondiale, le ratio recettes/PIB du Nigeria est le plus faible de ses pairs. M. Tinubu affirme qu'il réduira l'impôt sur les sociétés afin d'attirer les investissements et qu'il supprimera les échappatoires fiscales pour augmenter les recettes.

La célèbre subvention aux carburants, qui a coûté 10 milliards de dollars l'an dernier et fait grimper la dette, sera progressivement supprimée et l'argent sera affecté à des programmes d'infrastructure, d'agriculture et de protection sociale.

Il en sera de même pour un système de taux de change multiples qui, selon le Fonds monétaire international, donne lieu à des abus et rend difficile le rapatriement de l'argent des investisseurs.

Tout nouvel emprunt à l'étranger sera utilisé pour financer des projets qui génèrent des revenus à partir desquels la dette pourra être remboursée, affirme M. Tinubu.

QUELS SONT SES PROJETS POUR LE SECTEUR PÉTROLIER ?

Le vol de pétrole brut est le principal problème des compagnies pétrolières, qui ont vu leur production chuter. Les grandes compagnies pétrolières vendent leurs projets en eaux peu profondes, principalement en raison du vol et du vandalisme des oléoducs, et se tournent vers l'offshore.

M. Tinubu a déclaré qu'il mettrait en place une unité de surveillance pour protéger les oléoducs du pays et qu'il attirerait de nouveaux investisseurs grâce à des incitations fiscales.

L'un des principaux producteurs de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria dépend de l'importation de carburants raffinés, ce à quoi M. Tinubu espère mettre un terme après la mise en service d'une nouvelle raffinerie de 650 000 barils par jour près de Lagos.

COMMENT VA-T-IL GÉRER L'INSÉCURITÉ ?

L'insécurité croissante est une préoccupation majeure pour les Nigérians et les investisseurs étrangers, qu'il s'agisse des enlèvements contre rançon dans le nord-ouest, de l'insurrection islamiste qui dure depuis 13 ans dans le nord-est, des violences séparatistes dans le sud-est ou des tensions ethniques vieilles de plusieurs décennies entre éleveurs et agriculteurs dans la région du centre-nord.

M. Tinubu souhaite recruter davantage de soldats et d'officiers de police, tout en les payant et en les équipant mieux.

Il affirme qu'il y aura des "bataillons antiterroristes" et des forces spéciales pour lutter contre les djihadistes et les bandes armées, mais il souhaite également que l'armée s'implique dans des initiatives communautaires pour "gagner les cœurs et les esprits".

QU'EN EST-IL DES DROITS DE L'HOMME ?

Les groupes de défense des droits de l'homme et les médias, dont Reuters, ont documenté les abus commis par toutes les parties au conflit dans le nord-est du pays et ailleurs.

Le procureur de la Cour pénale internationale a conclu en 2020 qu'il existait des motifs d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à la fois par les forces de sécurité du Nigéria et par les insurgés, mais la Cour n'a pas ouvert d'enquête.

M. Tinubu se présente comme un champion des droits de l'homme, rappelant le temps utile qu'il a passé à faire campagne contre les anciens dirigeants militaires du Nigéria dans les années 1990, lorsqu'il a été contraint à l'exil.

Toutefois, ses détracteurs se demandent s'il est prêt à demander des comptes aux autorités après avoir suggéré que les manifestants abattus lors des manifestations contre la brutalité policière en 2020 expliquent pourquoi ils se trouvaient aux endroits où les forces de sécurité ont ouvert le feu.

LA DÉMOCRATIE EST-ELLE MENACÉE ?

Les élections de cette année ont marqué près d'un quart de siècle de démocratie dans le pays le plus peuplé d'Afrique, et beaucoup espéraient qu'elles seraient les plus crédibles à ce jour, grâce à une commission électorale de plus en plus professionnelle et à des mesures visant à lutter contre les pratiques frauduleuses répandues lors de nombreux scrutins antérieurs.

Mais les dysfonctionnements des nouveaux équipements utilisés pour vérifier l'identité des électeurs et transmettre les résultats, ainsi que les violences et les perturbations du scrutin dans certaines régions, ont sapé la confiance dans le processus.

Les plus proches concurrents de Tinubu, Atiku Abubakar, du People's Democratic Party (principale formation d'opposition), et Peter Obi, du Labour Party, ont contesté les résultats devant les tribunaux.

M. Tinubu a été déclaré vainqueur avec 37 % des voix et le taux de participation n'a été que de 29 %, selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante.