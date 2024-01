Des semaines d'attaques menées par des militants houthis soutenus par l'Iran contre des navires en mer Rouge ont perturbé le transport maritime dans le canal de Suez, la voie maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe, qui achemine environ 15 % du commerce maritime mondial.

Pour l'économie européenne, qui frôle déjà une légère récession alors qu'elle tente de se débarrasser d'une inflation élevée, une perturbation prolongée du commerce pourrait faire échouer les plans des banques centrales visant à commencer à réduire les taux d'intérêt cette année.

Voici quelques facteurs que les décideurs politiques prennent en compte pour évaluer les conséquences de ces perturbations.

QUEL A ÉTÉ L'IMPACT SUR L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE JUSQU'À PRÉSENT ?

En termes macroéconomiques, il est faible, voire négligeable. Le ministère allemand de l'économie a déclaré la semaine dernière que le seul impact notable sur la production jusqu'à présent était quelques cas d'allongement des délais de livraison.

Le directeur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a abondé dans ce sens, déclarant lors d'une audition parlementaire que les attentats "n'ont pas eu l'effet que je craignais", même si des incertitudes subsistent.

Les principaux indicateurs économiques européens n'ont pas encore révélé l'impact des attentats, y compris les chiffres de l'inflation de décembre, qui ont légèrement augmenté.

Cela pourrait changer - surveillez les résultats préliminaires de l'indice PMI pour l'activité des économies européennes en janvier, publiés mercredi, et la première estimation de l'inflation dans la zone euro pour le même mois, publiée le 1er février. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourrait bien aborder le sujet lors d'une conférence de presse après la réunion de jeudi consacrée à la fixation des taux.

POURQUOI L'ÉCONOMIE N'EN BÉNÉFICIE-T-ELLE PAS ENCORE ?

Les performances de l'économie mondiale restent inférieures à la normale, ce qui laisse supposer qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre dans le système.

Prenons l'exemple des prix du pétrole, le canal le plus évident par lequel les problèmes du Moyen-Orient pourraient toucher les économies de l'Europe et d'ailleurs.

Ils n'ont pas encore décollé car, comme l'a déclaré la semaine dernière à Reuters le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, l'offre est solide et la croissance de la demande ralentit.

"Je ne m'attends pas à un changement majeur du prix du pétrole parce que nous avons une quantité amplement suffisante de pétrole sur le marché", a-t-il déclaré.

Le géant allemand de la logistique DHL a déclaré qu'il disposait encore de capacités de fret aérien - ce qui n'est pas une option pour tout le monde - parce que l'économie mondiale "n'est pas encore vraiment en train de pomper".

Cette situation économique morose fait qu'il est plus difficile pour les entreprises de répercuter toute hausse des coûts sur les consommateurs, par exemple, en devant emprunter de nouveaux itinéraires pour contourner l'Afrique. Nombre d'entre elles ont reconstitué leurs marges au cours de l'année écoulée et admettent qu'elles devront peut-être se contenter d'absorber cette hausse.

Le détaillant de meubles IKEA a même déclaré qu'il s'en tiendrait aux réductions de prix prévues et qu'il disposait des stocks nécessaires pour absorber les éventuels chocs de la chaîne d'approvisionnement.

Tant que ce sera le cas pour un nombre suffisant d'entreprises, les perturbations n'auront pas d'incidence sur l'inflation des prix à la consommation.

LES RESPONSABLES POLITIQUES EUROPÉENS PEUVENT-ILS SE CONTENTER D'IGNORER CETTE SITUATION ?

Non. Plus les perturbations se prolongeront, plus elles pèseront sur les entreprises et l'économie.

Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla prévoit de suspendre une grande partie de sa production automobile dans son usine allemande du 29 janvier au 11 février en raison d'un manque de composants. Le suédois Volvo a interrompu la production de son usine belge pendant trois jours le mois dernier.

L'impact est probablement plus important sur les importations que sur les exportations : près d'un quart des marchandises entrant en Europe sont acheminées par voie maritime depuis l'Asie, alors que cette même voie ne représente que 10 % des exportations de l'Europe.

S'appuyant sur une estimation du FMI concernant l'impact de l'augmentation des coûts du fret, Oxford Economics a estimé, dans une note datée du 4 janvier, que l'augmentation des prix du transport par conteneur ajouterait 0,6 point de pourcentage à l'inflation d'ici un an. La BCE s'attend à ce que l'inflation dans la zone euro passe de 5,4 % en 2023 à 2,7 % cette année.

"Bien que cela suggère qu'une fermeture durable de la mer Rouge n'empêcherait pas l'inflation de chuter, elle ralentirait la vitesse à laquelle elle reviendrait à la normale", a déclaré Oxford Economics.

Cette situation n'empêcherait toutefois pas le passage à des taux d'intérêt plus bas.

À plus long terme, la situation pourrait encourager les entreprises à faire avancer les plans - élaborés après que la pandémie de grippe aviaire COVID-19 a perturbé les échanges - en vue d'établir d'autres voies d'approvisionnement plus prévisibles.

Cela pourrait impliquer des voies commerciales plus longues mais plus sûres et une "délocalisation proche" ou une "re-délocalisation" pour rapprocher la production des marchés clés. Mais quelles que soient les options explorées, il est probable qu'elles aient toutes un point commun : des coûts plus élevés.