ExxonMobil soupçonné d'avoir surévalué un important actif (presse)

New York (awp/afp) - Le régulateur de la Bourse américaine a ouvert une enquête contre la major pétrolière ExxonMobil pour avoir surévalué l'un de ses principaux actifs, situé dans le Bassin permien au sud-ouest des Etats-Unis, rapporte vendredi le Wall Street Journal.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a été alertée à l'automne dernier par un employé et a décidé d'enquêter sur ces accusations, indique le quotidien américain.

Sollicitée par l'AFP, la SEC n'a pas souhaité faire de commentaires. ExxonMobil n'a pas réagi dans l'immédiat.

Selon le Wall Street Journal, plusieurs personnes chargées d'évaluer un actif clef du Bassin permien, le Delaware Basin, s'étaient plaintes dès 2019, lors d'une évaluation interne, de modèles irréalistes demandés aux employés sur la rapidité avec laquelle l'entreprise pourrait forer dans la zone.

Au moins un salarié du groupe a été licencié à la suite de cette plainte.

A cheval entre l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, le Bassin permien regorge de pétrole de schiste et abrite de très nombreux sites de production pétrolière et gazière.

Durement frappé par la pandémie, la baisse de la consommation et la chute des prix de l'or noir, ExxonMobil a dû abandonner plusieurs projets jugés moins stratégiques en 2020, ce qui a notamment conduit la major à inscrire une charge de dépréciations d'actifs de 17 à 20 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre dernier.

L'entreprise a dit vouloir se concentrer sur les projets en développement les plus rentables, notamment dans le Bassin permien, mais aussi en cours d'exploration, comme ceux au Brésil.

ExxonMobil ambitionne de produire plus d'un million de barils par jour dans le Bassin permien d'ici à 2024. Elle en produit actuellement environ 400.000 par jours dans cette région.

afp/rp