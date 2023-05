Certaines compagnies pétrolières et gazières de la principale province productrice de brut du Canada, l'Alberta, ont été contraintes de réduire leur production alors que le temps sec et les vents changeants de mardi ont augmenté le risque de propagation des incendies de forêt dans la province productrice de pétrole du Canada.

À un moment donné, les incendies ont poussé plus de 30 000 personnes à quitter leur domicile, tandis que les producteurs de pétrole et de gaz ont interrompu la production d'au moins 319 000 barils équivalent pétrole par jour (bepd), soit 3,7 % de la production nationale.

Voici les dernières nouvelles des entreprises canadiennes du secteur de l'énergie :

** Pipestone Energy Corp

La société d'énergie basée à Calgary a déclaré qu'environ 20 000 boepd de production ont été temporairement réduits depuis la soirée du 12 mai.

** Razor Energy Corp

La société a déclaré qu'elle avait interrompu sa production exploitée et non exploitée d'environ 2 500 bpj dans les régions de Kaybob et de Swan Hills.

** Crescent Point Energy Corp

La société a indiqué qu'elle avait arrêté sa production de Kaybob Duvernay en raison des incendies de forêt en cours.

Une partie de cette production a été réactivée la semaine dernière, mais Crescent Point a décidé d'arrêter temporairement le reste de sa production de 45 000 bpj dans la région, par mesure de précaution.

** Baytex Energy Corp

Baytex a déclaré que les incendies de forêt en cours ont un impact sur ses opérations dans les régions de Peace River et de Peavine, dans le nord-ouest de l'Alberta.

Environ 20 000 bpj de production ont été interrompus depuis le matin du 13 mai. En outre, dans le centre-ouest de l'Alberta, environ 4 000 barils par jour ont été interrompus depuis le 5 mai au soir en raison de la fermeture de l'infrastructure d'un tiers.

** Obsidian Energy Ltd

Obsidian a déclaré avoir mis hors service les champs de Seal, Walrus et Nampa dans la région de Peace River le 12 mai et avoir fermé le champ de Peace River Harmon Valley South le 14 mai.

Le champ Harmon Valley South est en cours de redémarrage. La société a ajouté que la production d'environ 1 200 bpj à Peace River resterait temporairement réduite jusqu'à ce que la menace de feu de forêt se soit dissipée.

** Athabasca Oil Corp

La société a déclaré qu'elle avait fermé deux de ses installations à Kaybob et a ajouté qu'elle estimait à environ 2 300 boepd le temps d'arrêt temporaire de la production.

** Cenovus Energy Inc

Cenovus a déclaré qu'environ 85 000 boepd de production, principalement de gaz sec, avaient été affectés dans les zones d'exploitation de Rainbow Lake, Kaybob-Edson, Elmworth-Wapiti et Clearwater.

** Paramount Resources Ltd

Paramount a déclaré qu'une usine de traitement du gaz appartenant à un tiers et certains champs de Paramount étaient fermés en raison des incendies et qu'elle avait réduit sa production de 45 000 bpj.

** NuVista Energy Ltd

La société a déclaré qu'elle avait temporairement arrêté et dépressurisé toutes ses opérations à proximité des incendies en cours dans la région de Grande Prairie. L'impact temporaire sur la production est d'environ 40 000 barils par jour.

** Vermilion Energy Inc

Vermilion a déclaré avoir rétabli environ 60 % des 30 000 boepd de production qui avaient été temporairement arrêtés.

En raison de l'arrêt de la production, le producteur d'énergie canadien s'attend à ce que la production du deuxième trimestre se situe en moyenne entre 80 000 et 83 000 bpj, contre une prévision précédente de 84 000 à 86 000 bpj.

** Peyto Exploration & Development Corp

Le producteur de pétrole et de gaz a déclaré que sa production du deuxième trimestre connaîtrait une réduction comprise entre 1 000 et 2 000 boepd.

Il avait auparavant fermé deux usines dans la région de Brazeau par mesure de précaution, mais les principales infrastructures n'ont pas été endommagées par le feu de forêt.

** Tourmaline Oil Corp

La société a déclaré que sept de ses neuf installations, qui avaient été fermées en raison des incendies de forêt, avaient été remises en service. La production nette de ces deux installations est d'environ 16 000 bpj.

** Kiwetinohk Energy Corp

La société a déclaré qu'environ les deux tiers de la production de Kiwetinohk à Placid avaient été rétablis et qu'environ 18 000 à 20 000 bpj de la production totale de Kiwetinohk étaient actuellement touchés.

** Whitecap Resources Inc

La société a déclaré que son infrastructure n'avait pas subi de dommages importants, mais que la production avait été affectée par des interruptions de tiers en aval et par l'arrêt proactif de la production à proximité des incendies de forêt.

** Pembina Pipeline Corp

La société canadienne de transport d'énergie a déclaré que toutes ses installations qui avaient été fermées avaient repris leurs activités et qu'elle n'avait constaté aucun dommage.

Ses usines à gaz Saturn I et II, d'une capacité de traitement combinée de 443 millions de pieds cubes par jour, étaient à l'arrêt.

** TC Energy Corp

La société a déclaré qu'elle avait redémarré toutes les unités de compression qui avaient été arrêtées en raison des précautions prises contre les incendies de forêt.