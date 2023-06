Alors que l'Inde se prépare à affronter un puissant cyclone qui devrait frapper sa côte ouest cette semaine, le gouvernement a ordonné à toutes les installations pétrolières offshore d'assurer le retour immédiat de l'ensemble du personnel et a conseillé aux ports de prendre également des mesures préventives.

Alors que de nombreux ports pétroliers et de conteneurs ont interrompu leurs opérations de fret dans l'État occidental du Gujarat, voici un aperçu des principales opérations qui ont été affectées en prévision de la tempête, qui a été baptisée cyclone Biparjoy.

RELIANCE INDUSTRIES

Reliance Industries, qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde, a suspendu les exportations de diesel et d'autres produits pétroliers depuis le port de Sikka lundi.

PORTS ADANI

L'entreprise portuaire du conglomérat Adani, Adani Ports, a suspendu les opérations de ses navires dans les ports de Mundra et de Tuna lundi, en raison de l'avis émis par le service météorologique. Mundra est le plus grand port commercial du pays et possède le plus grand terminal d'importation de charbon.

NAYARA ENERGY

Le raffineur privé Nayara Energy, bien qu'il n'ait pas cessé ses activités dans son port de Vadinar, a demandé à tous les navires de ne pas pénétrer dans les limites du port.

GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED

Dans une déclaration à la bourse lundi, Gujarat Pipavav Port Limited a déclaré que les opérations dans son port de Pipavav avaient été suspendues depuis la fin de la soirée de samedi et qu'elles reviendraient à la normale une fois que les "conditions météorologiques dominantes" se seraient améliorées.

KEY SINGAPORE

Les garde-côtes indiens ont évacué lundi 50 personnes d'une plate-forme pétrolière au large des côtes du Gujarat, nommée Key Singapore, qui appartient à Shelf Drilling, basée à Dubaï, et qui travaille actuellement pour Cairn Oil & Gas (Vedanta Ltd ).

AUTRES PORTS

Les ports de Bedi, Navlakhi, Porbandar, Okha et Bhavnagar ont également été fermés en raison du cyclone.