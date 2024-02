Singapour prévoit d'exiger que tous les vols au départ du pays utilisent du carburant aviation durable (SAF) à partir de 2026, a déclaré lundi son ministre des Transports, alors que la ville-État se joint aux efforts de l'industrie aéronautique mondiale pour passer à un carburant plus vert.

Le SAF, ou carburant alternatif fabriqué à partir de sources renouvelables et utilisé pour propulser les avions, est essentiel pour que le secteur de l'aviation atteigne son objectif de zéro émission de carbone d'ici à 2050, mais son adoption n'en est encore qu'à ses débuts.

Voici un aperçu d'autres projets et accords SAF dans la région Asie-Pacifique.

MALAISIE

La Malaisie a établi un mandat de mélange de SAF commençant à 1 %, conformément à la feuille de route nationale sur la transition énergétique publiée par le gouvernement en 2023. L'objectif est d'atteindre un taux de mélange de 47 % d'ici 2050.

La compagnie pétrolière nationale malaisienne Petronas et le deuxième plus grand raffineur de pétrole du Japon, Idemitsu Kosan Co, ont signé un accord préliminaire pour collaborer au développement et à la distribution de SAF en octobre 2023.

Petronas et le conseil de l'huile de palme de Malaisie ont également signé un accord pour étudier l'utilisation d'huile de cuisson et de déchets d'huile de palme comme SAF en août 2023.

Malaysian Aviation Group (MAG) a signé un accord d'achat de SAF avec Petronas Dagangan, dans le cadre des efforts visant à développer le carburant vert à l'échelle commerciale en Malaisie en mai 2023.

INDE

L'Inde a pour objectif d'introduire 1% de SAF dans le carburant des turbines d'avion d'ici 2027, et de doubler ce chiffre à 2% en 2028, a déclaré le gouvernement en novembre. Les objectifs en matière de SAF s'appliqueront dans un premier temps aux vols internationaux.

Indian Oil Corp va mettre en place une usine de 80 000 tonnes de SAF par an avec LanzaJet dans l'Haryana, a déclaré le président du raffineur l'année dernière. La société a conclu un accord avec LanzaTech pour la conversion des gaz d'échappement en éthanol et en carburéacteur.

SINGAPOUR

Singapour a annoncé le 19 février qu'elle viserait un objectif de 1% de SAF à partir de 2026 et prévoit de le porter à 3-5% d'ici 2030, sous réserve de l'évolution mondiale et de la disponibilité et de l'adoption plus larges des SAF.

L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) prévoit d'introduire une taxe sur les SAF pour l'achat du carburant, qui sera fixée à un montant fixe, sur la base de l'objectif de SAF et du prix prévu pour les SAF à ce moment-là.

Singapore Airlines, The Civil Authority of Singapore et Genzero ont achevé en novembre un projet pilote de 20 mois sur les SAF et ont constaté que, bien que Singapour soit prête sur le plan opérationnel à fournir des SAF, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir leur adoption.

Keppel Corporation Limited et AM Green ont signé un protocole d'accord en décembre pour explorer les possibilités de produire des carburants durables à base de carbone biogénique, y compris le SAF.

En juillet 2022, Singapore Airlines a lancé un programme pilote d'un an sur les SAF, en collaboration avec ExxonMobil et Neste. Les sociétés ont mélangé 1 000 tonnes de SAF pur à du kérosène et ont fourni l'huile aux vols de Singapore Airlines et de Scoot à l'aéroport de Changi.

Le raffineur finlandais Neste exploite la seule usine de SAF de la ville-État.

CHINE

Il n'y a pas de mandat pour les SAF en Chine à partir de février 2024, bien que l'administration de l'aviation civile ait déclaré dans sa feuille de route 2022 que les émissions de carbone dans le secteur atteindront leur maximum d'ici 2035.

L'administration nationale chinoise de l'énergie a annoncé en novembre 2023 qu'elle lancerait des projets pilotes pour stimuler la production et la consommation nationales de biocarburants, y compris de SAF et de biodiesel. Elle n'a pas fourni de détails sur le financement et le calendrier.

En décembre 2023, la société chinoise State Power Investment Corp a annoncé un projet de production de 400 000 tonnes par an de SAF dans le nord de la province de Heilongjiang. L'usine commencera par un projet pilote de 10 000 tonnes par an, a indiqué la société. Elle devrait produire son premier lot de carburant à la fin de 2025 et s'étendre à 400 000 tonnes d'ici 2030, selon un dirigeant au fait des plans.

En avril 2023, Airbus et le China National Aviation Fuel Group (CNAF) ont signé un protocole d'accord visant à accroître la production et l'utilisation de SAF. Le conglomérat industriel américain Honeywell a signé des accords de production conjointe de SAF avec la zone franche de Tianjian, dans le nord de la Chine, en 2023, et avec Oriental Energy Company Ltd., dans le sud du Guangdong, en 2022, selon Honeywell et la chaîne publique CGTN. L'usine de Guangdong produira 1 million de tonnes de SAF par an, a indiqué Honeywell, sans mentionner de calendrier.

La compagnie aérienne Cathay Pacific Airways, basée à Hong Kong, s'est fixé comme objectif en mars 2023 d'utiliser 10 % de SAF dans son carburant d'ici 2030.

En octobre 2022, un Airbus A320neo a décollé de Tianjin et atterri à Xian en utilisant un mélange à 5 % de SAF, avec du SAF produit localement par Zhenhai Refining & Chemical Co (Zhenhai Refining), une filiale de Sinopec, a rapporté le China Daily. En juillet 2023, un vol d'Air China entre Hangzhou et Pékin a marqué la première utilisation de SAF dans un vol commercial, avec un mélange de 10 % de SAF, selon CGTN.

JAPON

En mai 2023, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a annoncé que le Japon exigerait que 10 % du carburant utilisé pour les vols internationaux empruntant les aéroports japonais soit durable à partir de 2030.

Nippon Paper Industries Corp, Sumitomo Corp et Green Earth Institute Corp ont convenu en février 2023 d'étudier conjointement la production de bioéthanol à partir de biomasse ligneuse. Le projet, s'il aboutit, vise à produire du bioéthanol à partir des usines de Nippon Paper au cours de l'année fiscale 2027, afin de l'utiliser comme matière première pour la production de SAF.

Fuji Oil Co Ltd a commencé à planifier la production de bio-SAF à la raffinerie de Sodegaura avec Itochu Corp en mai 2023.

Eneos Holdings Inc a accepté d'étudier la production de 500 millions de litres (3,1 millions de barils) de SAF et de diesel renouvelable par an conjointement avec le raffineur australien Ampol.

Les principales compagnies aériennes japonaises, All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines (JAL), ont augmenté leurs achats de SAF en s'approvisionnant auprès de la maison de commerce Itochu Corp et du producteur américain Raven SR.

Parmi les autres entreprises qui envisagent de produire du SAF au Japon, citons Mitsubishi Corp, Boeing et TotalEnergies SE.

Selon l'Institut japonais de recherche sur les transports et le tourisme (JTTRI), les SAF devraient remplacer 10 %, soit 1,34 million de kilolitres, du carburant utilisé par les compagnies aériennes japonaises d'ici à 2030.

PHILIPPINES

Il n'y a pas de mandat SAF aux Philippines à partir de février 2024.

Cebu Pacific a fait voler un avion de Singapour à Manille avec un mélange de 35% de SAF de Neste en septembre 2022.

La compagnie aérienne a signé un partenariat stratégique à long terme avec Shell Eastern Petroleum afin de rendre les SAF plus largement disponibles pour sa flotte via la fourniture et l'achat de SAF en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, avec un volume initial d'au moins 25 000 tonnes métriques par an.

AUSTRALIE

Il n'y a pas de mandat de SAF en Australie à partir de février 2024.

Le 11 novembre 2022, le groupe Qantas a lancé la Sustainable Aviation Fuel Coalition (SAF Coalition) en collaboration avec Australia Post, KPMG Australia, Macquarie Group, la branche locale du Boston Consulting Group et Woodside Energy.

Qantas et Airbus SE investiront conjointement 2 millions de dollars australiens (1,34 million de dollars) dans une raffinerie de biocarburants en cours d'installation dans l'État australien du Queensland, qui convertira des sous-produits agricoles en SAF.

La raffinerie devrait produire jusqu'à 100 millions de litres de SAF par an, et sa construction devrait débuter en 2024.

Il s'agit du premier investissement d'un fonds de 200 millions de dollars créé en juin dernier par Qantas et Airbus pour lancer l'industrie des SAF en Australie.

La compagnie aérienne prévoit qu'environ 10 % de son carburant proviendra des SAF d'ici à 2030, et 60 % d'ici à 2050.

En novembre dernier, Ampol, l'aéroport de Brisbane, Deloitte, Qantas et Viva Energy, membres de la Climate Leaders Coalition, ont proposé la création d'un corridor SAF sur la côte est dans leur feuille de route Scope 3.

Le premier conseil australien de type Jet Zéro, inspiré du partenariat gouvernement-industrie éponyme pour la production de SAF en Grande-Bretagne, devrait tenir sa première réunion au cours de l'exercice financier se terminant en juin 2023, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Infrastructure, des Transports, du Développement régional, des Communications et des Arts.

Le conseil complétera le Livre blanc sur l'aviation, qui devrait être achevé début 2024.

NOUVELLE ZÉLANDE

Il n'y a pas de mandat SAF en Nouvelle-Zélande en février 2024.

L'étude de Channel Infrastructure NZ Ltd sur la production d'hydrogène vert et de carburant aviation synthétique durable à Marsden Point passe à la phase de préfaisabilité, avec le soutien de l'autorité gouvernementale chargée de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie.

Air New Zealand et le gouvernement néo-zélandais prévoient d'investir plus de 2 millions de dollars néo-zélandais (1,23 million de dollars) dans les études SAF, la deuxième phase des travaux de faisabilité SAF se poursuivant jusqu'au début de l'année 2024.