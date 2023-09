Un juge américain du Delaware fixera mardi la procédure de la prochaine vente aux enchères d'actions d'une société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum afin de satisfaire plus de 20 milliards de dollars de créances de créanciers.

Des dizaines d'entreprises et de détenteurs d'obligations ont afflué devant les tribunaux américains pour faire valoir leurs droits à la suite d'expropriations d'actifs au Venezuela et de défauts de paiement, dans l'espoir de s'approprier le principal actif étranger du pays sud-américain. Le juge a proposé de lancer la vente aux enchères le 23 octobre, après six ans de bataille juridique. L'ensemble du processus devrait être achevé dans un an.

En juillet, le juge Leonard Stark a donné la priorité au mineur Crystallex International pour encaisser le produit de la vente aux enchères proposée, tout en accordant au producteur de pétrole ConocoPhillips une position "en première ligne".

Le tribunal a examiné plus de 60 mémoires contenant des propositions sur la manière d'organiser les créanciers et les détenteurs d'obligations.

Citgo Petroleum exploite le septième réseau de raffinage des États-Unis, avec trois raffineries, des terminaux, des oléoducs et d'autres installations d'une valeur comprise entre 10 et 13 milliards de dollars. Mais les créanciers qui ont eu recours aux tribunaux américains réclament quelque 23 milliards de dollars.

Voici l'ordre de priorité et les critères de participation établis par Stark :

CRYSTALLEX EST LE PREMIER

Parce que Crystallex a introduit sa demande dans le Delaware il y a six ans, devenant ainsi le premier créancier titulaire d'une sentence arbitrale contre le Venezuela à recourir à un tribunal américain, et qu'il est le seul créancier à avoir accompli toutes les démarches pour saisir des biens appartenant à PDVSA en vue d'une éventuelle vente, le tribunal lui a donné la priorité.

En août 2018, Crystallex a obtenu un acte de saisie inconditionnel sur sa créance d'un milliard de dollars, ce qui lui a permis d'obtenir des actions de PDV Holding, immatriculée au Delaware, l'une des filiales de la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela, dont le siège est à Caracas, et de son unité Citgo Petroleum, dont le siège est à Houston.

Neuf autres créanciers détenant collectivement des jugements d'une valeur de quelque 5 milliards de dollars ont tenté de suivre la même voie, mais en ont été empêchés par les sanctions américaines à l'encontre du Venezuela. Le tribunal leur a accordé des mandats de saisie conditionnels, tandis que 11 autres créanciers réclamant plus de 14 milliards de dollars ont introduit des requêtes pour être reconnus par le tribunal en tant que créanciers supplémentaires.

SENTENCES, ASSIGNATIONS EN MAIN

Tout créancier supplémentaire doit être en possession de sentences arbitrales internationales liées à des demandes d'expropriation d'actifs, de défaut de paiement de dettes ou de résiliation de contrats au Venezuela.

Ces sentences doivent être déposées auprès d'un tribunal américain afin d'obtenir des jugements permettant d'exécuter les créances. Un créancier qui obtient un jugement définitif favorable condamnant un débiteur à des dommages-intérêts doit ensuite l'enregistrer au Delaware ou dans tout autre tribunal où le débiteur possède des biens.

Le créancier doit ensuite demander un acte de saisie. La date à laquelle l'ordonnance est demandée sera utilisée pour établir l'ordre de priorité de la vente aux enchères. Le tribunal fixera un délai pour l'obtention de l'acte de saisie avant la vente aux enchères. Les assignations sont finalement délivrées par l'U.S. Marshals Service.

Outre Crystallex et ConocoPhillips, les entreprises qui ont obtenu une ordonnance de saisie sont Red Tree Investments, Siemens Energy, O-I European, Huntington Ingall Industries, ACL1 Investments, Rusoro Mining, deux unités de Koch Industries et Gold Reserve.

PRIORITÉ DE PAIEMENT

La loi du Delaware concernant l'exécution des jugements en argent exige généralement que le produit de la vente soit distribué selon une priorité "premier dans le temps, premier dans la ligne". Dans le cas présent, le tribunal prend également en compte les facteurs uniques de l'affaire vénézuélienne.

Jusqu'à présent, le tribunal a déterminé que "Crystallex est le premier dans la file d'attente". Il a également indiqué que la priorité de tout jugement supplémentaire sera basée sur la date à laquelle un créancier a demandé un acte de saisie, s'il est finalement accordé.

Pour Conoco, le tribunal a accordé à l'entreprise une position "proche du premier rang" parce qu'elle a participé au litige pendant des années, a fourni des informations précieuses et a payé un tiers des frais de transaction. Conoco a déposé en 2019 une demande d'ordonnance de saisie, qui a été accordée l'année dernière.