Faron Pharmaceuticals Ltd - Société biopharmaceutique basée à Turku, Finlande, en phase clinique - Nomme Birge Berns au poste de médecin-chef par intérim. Birge Berns sera basée au Royaume-Uni et prendra ses fonctions vendredi. Elle est cadre dans le secteur pharmaceutique et possède une expérience en oncologie, en médecine clinique, en rhumatologie et en immunologie. Mme Berns succède à la CMO sortante, Marie-Louise Fjallskog, qui se retire mais sera proposée comme administrateur non exécutif lors de l'assemblée générale extraordinaire de Faron qui se tiendra vendredi. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Fjallskog continuera à participer au développement du bexmarilimab, l'actif d'immunothérapie détenu à 100 % par Faron.

Molecular Energies PLC - société de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Argentine et les Etats-Unis - met à jour les investisseurs avant l'assemblée générale qui se tiendra plus tard dans la journée de jeudi pour approuver la vente de la totalité du capital social émis de President Energy Holding UK Ltd. L'équipe a évalué d'importants projets énergétiques alternatifs, en mettant l'accent sur les carburants durables pour l'aviation. Elle ajoute qu'elle a commencé à planifier la faisabilité de la production à l'échelle industrielle de ce carburant et que, bien que ses travaux en soient à un stade préliminaire, elle a déjà signé plusieurs accords de non-divulgation avec des parties prenantes potentielles et des partenaires pertinents avec lesquels elle entretient des relations établies. En outre, elle indique que son puits d'exploration au Paraguay devrait être foré vers la fin du mois ou la première semaine d'octobre. Le mât de l'appareil de forage a été érigé et les essais de l'appareil de forage commencent maintenant avec l'obturateur anti-éruption réparé après les essais finaux dont la livraison est actuellement prévue pour la fin du mois de septembre.

Mercia Asset Management PLC - Gestionnaire d'actifs spécialisé basé à Warwickshire, Angleterre - Le président non exécutif Ian Metcalfe a déclaré à l'assemblée générale annuelle de jeudi que la société avait pris un "départ positif" pour l'exercice financier en cours. "Le groupe reste bien placé pour soutenir les sociétés de portefeuille des fonds existants, ainsi que pour ajouter de nouveaux investissements à ces portefeuilles, grâce à notre position de liquidité à l'échelle du groupe et à nos fortes capacités d'origination d'opérations", a-t-il déclaré. "Nous restons optimistes quant à la poursuite des progrès dans l'ensemble du groupe au cours du second semestre de l'exercice en cours.

StreaksAI PLC - Fournisseur londonien de technologies conversationnelles basées sur l'intelligence artificielle - Lance Streaks Idols, un produit social et un générateur de caractères d'intelligence artificielle qui offre une gamme de chatbots personnalisables alimentés par l'intelligence artificielle et capables d'une interaction sophistiquée de type humain. Le chatbot peut répondre à des messages textuels et vocaux, et des messages vidéo sont actuellement en cours de développement. Il ajoute qu'il s'agit d'un produit de masse qui permettra au grand public de générer ses propres personnages d'intelligence artificielle avec une monétisation innée, permettant aux créateurs de générer des revenus lorsque les utilisateurs s'engagent avec leurs personnages en ligne.

88 Energy Ltd - société pétrolière et gazière basée à Subiaco, en Australie occidentale - déclare que la cartographie du système d'éventail de la partie supérieure du versant, récemment identifié dans le cadre de son projet Phoenix sur le versant nord central de l'Alaska, a été finalisée. L'interprétation sismique et la corrélation des diagraphies ont révélé que le réservoir est plus étendu que ce qui avait été cartographié à l'origine, et qu'il est en corrélation, sur plus de quatre miles, avec de fortes indications dans le puits Icewine-1. Les ressources de ce réservoir ne sont actuellement pas incluses dans les estimations de ressources de la société, car elles doivent encore être évaluées. La société note que la qualité et la puissance des indices enregistrés lors du forage et de la diagraphie du puits Hickory-1 restent "parmi les meilleurs que la société ait connus jusqu'à présent". En outre, l'analyse géochimique post-puits des données des carottes de flanc de Hickory-1 indique que la maturité des fluides se situe dans la fenêtre du pic pétrolier précoce.

Filtronic PLC - Concepteur et fabricant de produits et de sous-systèmes destinés aux marchés de l'aérospatiale, de la défense, des infrastructures de télécommunications, de l'espace et des communications critiques, basé à Sedgefield (Angleterre) - Signature d'un contrat avec un fournisseur mondial d'équipements de communications par satellite en orbite basse. Le contrat, d'une valeur de 4,3 millions de dollars, dont le chiffre d'affaires devrait être comptabilisé au cours de l'exercice 2024, porte sur la fourniture du module innovant d'amplification de puissance à semi-conducteurs Cerus32 de Filtronic, associé à une carte de commande personnalisée. Les modules SSPA seront installés dans des stations terrestres sélectionnées pour la deuxième phase du déploiement de l'antenne de la station terrestre du client, qui est conçue pour fournir une connectivité complète en bande E aux satellites LEO récemment lancés et compatibles avec la bande E.

Trakm8 Holdings PLC - Fournisseur de services télématiques et de données basé à Birmingham, Angleterre - Le président exécutif John Watkins déclare que l'année financière a commencé conformément aux attentes de la direction et que les revenus de la flotte et de l'optimisation ont été supérieurs à ceux de l'année dernière. Cependant, comme prévu, les revenus de l'assurance continuent d'être supprimés en raison des contraintes de capacité qui persistent sur le marché de l'assurance, bien que l'arrivée récente de deux nouveaux clients ait permis d'atténuer quelque peu ce phénomène. Au cours des cinq premiers mois de l'exercice en cours, les ventes de nouvelles unités ont chuté de 28 %, passant de 87 362 l'année précédente à 63 402. Le nombre total de connexions a diminué d'environ 6 % pour atteindre 326 000. L'entreprise s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires pour le semestre se terminant le 30 septembre soit "légèrement inférieur" à celui de l'année dernière. Elle s'attendait initialement à ce que les problèmes de capacité s'atténuent au cours du second semestre de l'exercice en cours. Cependant, elle pense maintenant que le risque de baisse de ces défis pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'exercice financier.

