Le candidat à l'élection présidentielle congolaise Martin Fayulu a un message clair pour les électeurs : L'élection de 2018 lui a été volée et il est de retour pour se battre pour le poste suprême qu'il estime lui revenir de droit.

Fayulu, 67 ans, ancien cadre du secteur pétrolier et chef du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, est arrivé deuxième derrière le président Felix Tshisekedi en 2018. Mais Fayulu affirme avoir gagné avec plus de 62% des voix et a contesté les résultats devant les tribunaux.

L'injustice perçue a alimenté la campagne de Fayulu pour l'élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, qui fait suite à ce qu'il décrit comme cinq années de corruption, d'incompétence et d'insécurité sous Tshisekedi.

Il promet de mettre fin à la corruption, qui est monnaie courante dans ce pays d'Afrique centrale d'environ 95 millions d'habitants, de créer une armée plus forte et bien payée pour lutter contre les insurgés qui ont provoqué une crise humanitaire dans l'est du pays, et d'améliorer les services de base tels que l'eau, l'électricité et les soins de santé.

"Y a-t-il un seul Congolais qui puisse me dire qu'il vit mieux qu'en 2018 ?" a déclaré Fayulu lors d'une interview accordée à Reuters le mois dernier. "M. Tshisekedi n'a absolument rien fait.

Fayulu est l'un des quelques candidats de premier plan à vouloir détrôner Tshisekedi. Il n'est pas encore clair s'il a le même soutien qu'en 2018, lorsqu'il a été désigné comme le candidat de l'opposition parapluie avant que Tshisekedi ne se sépare pour former une alliance avec l'ancien président Joseph Kabila.

À l'époque, le message de Fayulu sur la lutte contre la corruption et la stabilité après des décennies de troubles a trouvé un écho favorable auprès des milliers de personnes qui ont assisté à ses rassemblements.

Mais jusqu'à présent, l'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat uni, et beaucoup préfèrent l'ancien magnat de l'industrie minière et candidat à la présidence Moise Katumbi.

"Je ne pense pas que Fayulu puisse gagner seul. Il est bien connu au niveau international, mais lorsqu'il s'agit de le comparer à Katumbi, ce n'est pas la même chose", a déclaré Zaynab Hoosen, économiste politique à Oxford Economics Africa.

Né à Kinshasa, Fayulu a suivi des études supérieures en France et aux États-Unis avant de rejoindre la compagnie pétrolière Mobil au Congo en 1984, selon sa biographie officielle de campagne.

Il a travaillé pour la compagnie aux États-Unis, en France et en Afrique avant de la quitter en 2003, lors de sa fusion pour devenir le géant pétrolier Exxon Mobil.

Il a tâté de la politique depuis les années 1990, a été élu député de Kinshasa en 2006 et a créé son propre parti en 2009. En tant que principal candidat de l'opposition, il a souvent été en danger : il était présent lorsque la police a tiré à balles réelles sur ses partisans avant le scrutin de 2018.

Selon lui, cette expérience fait de lui un président idéal.

"Vous devez confier le pays à quelqu'un qui n'est pas un voleur, qui n'est pas corrompu, qui a des compétences avérées et qui est un patriote", a-t-il déclaré à Reuters.