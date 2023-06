(Alliance News) - Fenikso Ltd a déclaré mardi qu'elle était "optimiste" quant à sa capacité à stabiliser sa situation financière d'ici 2023, après avoir annoncé une perte annuelle réduite.

Fenikso est une société de gestion de litiges basée aux îles Caïmans qui investit dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigéria. Elle était auparavant connue sous le nom de Lekoil Ltd ; le changement de nom a été approuvé fin décembre.

Pour 2022, la société a déclaré une perte avant impôts de 15,4 millions de livres sterling, contre 326,4 millions de livres sterling un an plus tôt.

Elle a expliqué que cette perte était principalement due à la restructuration de l'entreprise et à l'accord de règlement.

En décembre, Fenikso a accepté de mettre fin à toutes les procédures judiciaires l'une contre l'autre et de régler toutes les réclamations avec Lekoil Nigeria.

Dans le cadre de ce règlement, les deux sociétés ont accepté de renoncer à toutes les actions qu'elles détenaient l'une dans l'autre.

Fenikso a accepté de renoncer à tout droit au remboursement des dettes de Lekoil Nigeria et d'Olalekan Akinyanmi, l'ancien PDG de Fenikso.

Elle a également déclaré qu'elle accordera un nouveau prêt de 51,9 millions USD à Lekoil Oil & Gas Investments Ltd en contrepartie du transfert à LOGI des prêts consentis à Lekoil Nigeria, de la libération des garanties liées à ces prêts et de la renonciation à tout remboursement dû au titre de ces prêts.

"La société n'exploite plus d'actifs pétroliers et gaziers au Nigeria et n'en supervise plus l'exploitation. L'activité principale de la société est de gérer et d'assurer le recouvrement intégral du prêt LOGI", a expliqué la société.

Sur cette base, Fenikso a choisi de ne pas déclarer de dividende.

Pour l'avenir, Fenikso s'est déclarée "optimiste" quant à sa capacité à stabiliser sa situation financière en 2023 et à être en mesure d'accroître la valeur actionnariale grâce aux liquidités reçues dans le cadre de l'accord de prêt avec Lekoil Nigeria.

