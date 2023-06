Fenikso Ltd - société de gestion de contentieux basée aux Îles Caïmans et investissant dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria, anciennement connue sous le nom de Lekoil Ltd - Reçoit 644.448 USD en remboursement partiel du prêt accordé à Lekoil & Gas Investments, dans le cadre d'une restructuration. Le montant total du prêt s'élève à 51,9 millions d'USD et le solde à 49,3 millions d'USD. Le prochain paiement est prévu pour le début du mois de juillet. Le produit de la vente servira à réduire le solde des créanciers de l'entreprise, qui est actuellement supérieur à 400 000 USD.

Cours actuel de l'action : 0,75 pence

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.3