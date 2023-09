Fenikso Ltd - investissement dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria, anciennement connu sous le nom de Lekoil Ltd - annonce la réception de fonds au titre du prêt Lekoil & Gas Investments conclu le 31 décembre 2022 dans le cadre de la restructuration de Fenikso. Fenikso a reçu 800 785 USD en remboursement partiel du prêt de 51,92 milliards USD, le solde restant étant de 47 760 755 USD. Le montant reçu équivaut à 8,65% du dernier paiement provenant des ventes de pétrole brut reçu par LOGI. Le prochain paiement est prévu pour le début du mois d'octobre. Le produit servira à payer la première tranche du prêt de Savanah Energy Investments Ltd.

Cours actuel de l'action : 0,0060 EUR

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

