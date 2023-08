(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Fidelity Japan Trust PLC - Fonds d'investissement centré sur le Japon - La valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 5,3% au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin. Le rendement net avant impôt passe à 1,3 million de livres sterling, contre une perte de 98,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Les gains sur les investissements passent de 85,7 millions de livres sterling à 4 millions de livres sterling, tandis que les gains sur les instruments dérivés passent de 13,4 millions de livres sterling à 8,3 millions de livres sterling. La sélection de titres dans les sociétés liées aux semi-conducteurs et au contenu numérique a été le principal moteur des rendements, tandis que la société reste surpondérée dans les secteurs de la chimie, des services et de la vente au détail et a augmenté son exposition aux appareils électriques.

OTAQ PLC - Société de technologie marine basée à Lancaster, en Angleterre, axée sur les industries pétrolières et gazières offshore et sur l'aquaculture - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 759 000 GBP, contre 594 000 GBP l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires s'élève à 1,8 million de GBP, contre 2,7 millions de GBP. La société fait état de commandes supplémentaires "significatives" pour des sonars à crevettes qui, si elles se concrétisent au cours de l'exercice en cours, augmenteront considérablement les prévisions de recettes. La société estime qu'elle est en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 4 millions de livres sterling d'ici 2023. Phil Newby, directeur général, déclare : "Le conseil d'administration est satisfait de ces résultats, qui sont conformes à notre budget pour l'année. Le groupe est en train de réaliser les objectifs stratégiques fixés pour l'OTAQ afin de réaliser son plein potentiel, d'augmenter de manière significative la valeur actionnariale et de ramener le groupe à la rentabilité. Je suis persuadé que nous atteindrons un chiffre d'affaires d'au moins 4 millions de livres sterling pour l'année en cours et nous avons le potentiel de dépasser ce chiffre de manière substantielle sur la base des demandes de commandes que nous recevons actuellement. Les actionnaires seront tenus informés de l'évolution de la situation.

Vulcan Industries PLC - Société de services d'ingénierie basée à Londres - Au cours du premier trimestre clos le 30 juin de son exercice 2024, la perte avant impôts se réduit à 210 000 GBP, contre 1,4 million de GBP un an plus tôt, en grande partie grâce à la baisse des dépenses d'exploitation, qui passent de 1,1 million de GBP à 215 000 GBP. Le chiffre d'affaires passe de 46 000 GBP à 231 000 GBP. La société déclare être en pourparlers avec des partenaires financiers pour le projet Lincoln, d'autres projets devant être intégrés au groupe "en temps voulu".

Falcon Oil & Gas Ltd - société pétrolière et gazière centrée sur l'Australie, l'Afrique du Sud et la Hongrie - annonce le forage du puits horizontal Shenandoah South 1H dans le sous-bassin de Beetaloo dans le Territoire du Nord, en Australie, avec le partenaire de la coentreprise Tamboran (B2) Pty Ltd. Le puits, qui comprendra une section horizontale d'environ 1 000 mètres et qui est le premier de deux puits horizontaux qui seront forés en 2023, visera le schiste B du membre Amungee à une profondeur cible estimée à 3 200 mètres. Cela représente une profondeur d'environ 700 mètres par rapport au puits Amungee NW-2H dans le permis d'exploration 98. Falcon indique que le réservoir plus profond dans la zone du puits SS1H du bassin devrait fournir des pressions plus élevées, sur la base des données des deux puits Tanumbirini exploités par Santos dans le permis d'exploration 161. Falcon déclare qu'il participera au puits SS1H à hauteur de sa participation totale de 22,5 %, ce qui, selon les termes de l'accord d'exploitation conjointe, créera une unité d'espacement de forage de 20 480 acres. Falcon indique qu'il reste entièrement financé pour sa part de tous les coûts associés au forage et aux essais du puits SS1H.

Neometals Ltd - Producteur londonien de matériaux pour batteries durables - Achève avec succès l'étude des coûts d'ingénierie pour la section de raffinage hydrométallurgique de l'installation de recyclage des batteries lithium-ion Primobius, traitant 21 000 tonnes par an, soit environ 50 tonnes par jour. L'installation raffine la "masse noire" produite par l'usine de broyage de Primobius, produisant du nickel cristallin, du cobalt et des produits à base de lithium utilisés dans la fabrication de nouvelles batteries lithium-ion. Selon l'étude, les coûts d'investissement s'élèvent à environ 274 millions d'euros, dont 15 % d'imprévus, et les coûts d'exploitation annuels à environ 56 millions d'euros, estimés avec une précision de plus ou moins 25 %. Le directeur général Chris Reed déclare : "L'achèvement réussi de l'ECS du hub permet à nos clients et partenaires actuels et futurs de quantifier les avantages économiques des usines de recyclage LiB durables "en boucle fermée" de Primobius... Le principal modèle commercial de Primobius est la vente d'usines de recyclage dans le cadre d'accords de licence de technologie afin de générer un portefeuille de redevances sur les matériaux de batteries. Nous conservons la possibilité de créer des coentreprises lorsqu'un client a également besoin de services d'exploitation et de maintenance et nous pouvons également fournir un service complet de recyclage en "boucle fermée" par le biais de nos activités actuelles à Hilchenbach ou d'une nouvelle usine spécialisée".

