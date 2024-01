Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont orientées à la hausse vendredi, toujours occupées à tenter de prévoir quand interviendront les premières baisses des taux des banques centrales.

Wall Street et les places boursières d'Europe continentale ont nettement progressé jeudi, soutenues par un bond du secteur de la technologie qui se poursuit vendredi.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a pris 1,4% et a atteint un nouveau plus haut en clôture depuis 34 ans. En revanche, la Bourse de Shanghai a reculé de 0,47% et celle de Hong Kong de 0,47%.

Vers 09h20 en Europe, Paris progressait de 0,50%, Londres de 0,75%, Francfort de 0,42% et Milan de 0,36%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresser de 0,3% peu avant 09h50.

"L'humeur positive des États-Unis a déjà eu un impact favorable sur le négoce en Asie ce matin", souligne Andreas Lipkow, analyste indépendant, qui ajoute que les investisseurs "semblent à nouveau plus confiants quant à l'évolution de l'économie mondiale". Vendredi, quelques indicateurs macroéconomiques figurent à l'agenda mais les investisseurs seront surtout attentifs aux prises de parole de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde et de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, qui prendront part à une table ronde dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

Ces derniers jours, les membres des banques centrales américaine et européenne ont multiplié les déclarations repoussant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt aussi rapide et importante que prévu par les marchés. "Si les données (sur l'inflation) continuent à surprendre à la baisse, il me sera possible de me sentir suffisamment à l'aise pour plaider en faveur" d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine "avant le troisième trimestre", a déclaré jeudi Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta.

"Il faudrait que les preuves soient convaincantes", a-t-il cependant averti. "L'économie américaine est trop solide pour nécessiter une baisse des taux de la Fed dès mars", juge de son côté Ipek Ozlardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Elle observe que des signes que "les investisseurs continuent d'anticiper une inflation potentiellement élevée, tout en pariant que la Fed va commencer à réduire ses taux dans quelques mois", un "paradoxe" selon elle. Quant à la BCE, elle se réunit dans une semaine et sa présidente a jugé mercredi "probable" une réduction des taux cet été, tout en rappelant que "certains indicateurs ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts sont plutôt stables vers 08H15 GMT, à l'exception de celui du Royaume-Uni pour l'échéance dix ans (3,90% contre 3,93% la veille) après la publication de ventes au détail en décembre inférieures aux attentes.

L'élan de TSMC continue

L'action cotée à New York du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a grimpé de près de 10% jeudi et l'élan se poursuivait vendredi sur son titre coté à Taipei, qui prenait plus de 6%. Le directeur général du groupe a présenté des perspectives très encourageantes pour 2024. Après avoir entraîné le géant américain Nvidia et le néerlandais ASML jeudi, ce sont Tokyo Electron (+6,03%) et Advantest (+8,20%) qui ont bondi à Tokyo.

BASF rate les attentes

Le géant allemand de la chimie BASF (+2,02%) a fait état vendredi d'un bénéfice net part du groupe de 225 millions d'euros pour l'année 2023, très inférieur aux attentes, à cause d'une chute drastique des ventes non compensée par des économies de charges.

Le pétrole, l'euro et le bitcoin stables

Les prix du pétrole se montraient stables vendredi vers 09h15, après avoir nettement progressé la veille à la suite de nouvelles frappes américaines contre les Houthis au Yemen et des attaques réciproques entre l'Iran et le Pakistan.

Le baril de Brent avançait de 0,14% à 79,20 dollars et celui de WTI américain prenait 0,16% à 74,20 dollars.

L'euro était stable face au dollar, à 1,0878 dollar pour un euro.

Le bitcoin grappillait 0,29% à 41'189 dollars.

afp/vj