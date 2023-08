(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Beacon Energy PLC, en hausse de 35% à 0,14 pence, fourchette de 12 mois 0,06p-0,16p. La société allemande de pétrole et de gaz en amont annonce que sa filiale a découvert des réservoirs pétroliers de "bonne qualité" dans le grès de Meletta-Schichten et le grès de Pechelbronner-Schichten sur le puits Schwarzbach-2(2.) en Allemagne. La société indique que l'évaluation initiale des diagraphies sur le Pechelbronner-Schichten indique un intervalle brut de 34 mètres contenant 28 mètres de réservoir net pétrolifère, avec des porosités de 18 % en moyenne et jusqu'à 28 %, "qui dépassent toutes de manière significative les estimations faites avant le forage". Larry Bottomley, PDG, déclare : "L'équipe d'exploitation va maintenant se concentrer sur l'achèvement du puits en vue de la production et nous informerons le marché le cas échéant".

Smarttech247 Group PLC, en hausse de 4,8% à 33,00 pence, fourchette de 12 mois 29,01 pence-36,94 pence. Le fournisseur de services de cybersécurité basé à Cork, qui améliore l'intelligence artificielle, a reçu l'autorisation d'inscrire sa plateforme VisionX sur la place de marché d'Amazon Web Services. VisionX, le produit phare de l'entreprise, est une plateforme de détection et de réponse gérée et basée sur l'IA. Notes L'inscription d'un produit sur la place de marché AWS présente des avantages, notamment une large base de clients, des processus d'achat rationalisés et l'évolutivité.

AIM - LOSERS

Trafalgar Property Group PLC, baisse de 13% à 0,1 pence, fourchette de 12 mois 0,1 pence-0,38 pence. Le promoteur immobilier résidentiel axé sur le sud-est de l'Angleterre lève 125 000 GBP par le biais d'un placement de 125 millions d'actions à 0,1 pence chacune. Le prix d'émission représente une décote de 13% par rapport au cours de clôture de jeudi de 0,115 pence. Les fonds seront utilisés comme fonds de roulement supplémentaire.

