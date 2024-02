(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Itim Group PLC, en hausse de 58% à 34 pence, fourchette de 12 mois 18p-42p. Le fournisseur de solutions logicielles pour les entreprises de vente au détail annonce qu'il a remporté un contrat omnicanal de plusieurs millions de livres sterling avec Quiz PLC, un détaillant de vêtements. Le contrat, d'une durée de cinq ans, est une "réalisation significative", Quiz étant le premier détaillant de mode à mettre en œuvre la plate-forme de vente au détail de bout en bout d'Itim, en plus de son nouveau module de vente en gros. "Cet important contrat démontre l'étendue et la profondeur de notre plateforme et notre capacité à apporter de la valeur ajoutée dans le secteur de la mode, fortement centré sur le client", a déclaré le PDG Ali Athar. Les actions de Quiz chutent de 2,3 %.

----------

Itaconix PLC, hausse de 29% à 165 pence, fourchette de 12 mois 113 pence-324,89 pence. Le fabricant de produits de consommation à base de polymères végétaux durables affiche un chiffre d'affaires record de 7,9 millions USD en 2023, soit un bond de 41% par rapport aux 5,6 millions USD. Il note que son taux de croissance annuel composé est de 55% depuis 2018. Le PDG John Shaw affirme que la croissance est due à l'obtention de nouveaux clients et à l'élargissement de la base de revenus récurrents des clients existants. "Notre bilan solide nous permet de cibler de nouveaux clients et l'innovation des produits pour soutenir nos objectifs de croissance. Avec nos avancées commerciales et le développement de nouvelles opportunités de revenus, nous sommes bien placés pour réaliser notre stratégie visant à devenir une grande entreprise rentable d'ingrédients spécialisés", ajoute John Shaw.

----------

AIM - LOSERS

----------

United Oil & Gas PLC, en baisse de 38 % à 0,218 pence, fourchette de 12 mois 0,2 pence-2,2 pence. La société pétrolière et gazière possédant des actifs en Jamaïque et au Royaume-Uni lève 1,0 million de livres sterling par le biais d'un placement sursouscrit de 457,5 millions d'actions et de 42,5 millions d'actions de souscription à 0,2 pence chacune, soit une décote de 43 % par rapport au cours de clôture de lundi, qui était de 0,35 pence. Les fonds seront utilisés pour faire avancer les travaux en Jamaïque et pour couvrir les frais administratifs.

----------

Brickability Group PLC, baisse de 12% à 67,24p, fourchette de 12 mois 41,06p-77p. L'entreprise de matériaux de construction fait état d'un "contexte difficile" qui assombrit son exercice clos le 31 mars. Elle note que les volumes du marché des briques au Royaume-Uni ont considérablement diminué au cours des douze derniers mois, et que les volumes de vente de ses divisions Briques et Importation reflètent la tendance du marché, avec des revenus cumulés inférieurs à ceux de l'année précédente. Elle note des prix "de plus en plus compétitifs" dans le contexte d'une demande plus faible. L'entreprise prévoit maintenant un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situant dans le bas de la fourchette des attentes du marché, citant une fourchette de 44,8 à 47,2 millions de livres sterling. Il s'attend à ce que la baisse de la demande de briques et de produits de construction associés persiste et à ce que les conditions commerciales restent difficiles plus longtemps que prévu. "Les facteurs à court terme ayant un impact sur nos activités sont bien connus, mais nous sommes très enthousiasmés par certaines des opportunités que nous voyons sur le marché. Nous continuons à progresser dans notre stratégie, qui comprend la diversification du groupe grâce à des offres de produits différenciées et l'acquisition de flux de revenus à marge plus élevée, dont nous voyons déjà les bénéfices", a déclaré le PDG Alan Simpson.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.