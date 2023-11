(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Jersey Oil & Gas PLC, en hausse de 22% à 239,8 pence, fourchette de 12 mois 146p-336p. La société pétrolière et gazière en amont qui se concentre sur la région du plateau continental britannique de la mer du Nord accepte de céder à Serica Energy UK Ltd une participation de 30 % dans les licences de la région de Greater Buchan. Une fois cette opération achevée, elle détiendra une participation de 20 % dans les licences et assumera entièrement les dépenses d'investissement nécessaires à la mise en production du gisement de Buchan. Dit que les conditions sont identiques à celles conclues avec Neo Energy au début de cette année. Les paiements en espèces combinés de ces deux fermetures s'élèveront à plus de 18 millions d'USD, auxquels s'ajouteront 20 millions d'USD une fois que le plan de développement du champ aura été approuvé. "Nous sommes ravis d'annoncer l'opération d'amodiation avec Serica Energy. Non seulement elle apporte un nouveau partenaire de grande qualité à la coentreprise, mais elle libère une valeur exceptionnelle pour la société et nous permet d'atteindre nos objectifs globaux pour la stratégie d'exploitation du GBA", déclare Andrew Benitz, directeur général de JOG. Serica Energy PLC augmente de 2,4 %.

Windward Ltd, hausse de 11 % à 73,2 pence, fourchette de 12 mois 33 pence-80 pence. La société d'intelligence prédictive maritime basée à Tel Aviv, en Israël, a remporté un contrat de 3,2 millions d'euros avec un nouveau client des garde-côtes nationaux européens pour une durée de cinq ans. La société s'attend à ce que les honoraires soient payés intégralement à l'avance, ce qui contribuera à renforcer sa position de trésorerie. Le contrat prévoit l'utilisation de sa technologie d'intelligence artificielle maritime pour "se protéger contre la sophistication croissante des mauvais acteurs maritimes". L'entreprise ajoute que ses activités sont conformes aux attentes du marché et que ses bureaux en Israël restent pleinement opérationnels.

AIM - LOSERS

United Oil & Gas PLC, baisse de 19% à 0,79 pence, fourchette de 12 mois 0,7 pence-2,2 pence. La société pétrolière et gazière qui se concentre sur l'Egypte et la Jamaïque déclare que son partenaire potentiel préféré ne souhaite plus poursuivre les discussions sur la participation à sa licence Walton Morant en Jamaïque. Elle se concentrera désormais sur d'autres parties intéressées, notant le "récent intérêt positif" pour la licence de la part de partenaires potentiels. Elle indique également qu'elle est en contact avec les autorités du pays afin d'obtenir une prolongation de sa licence, qui expire à la fin du mois de janvier. Nous vous tiendrons au courant en temps voulu.

