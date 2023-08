(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Silver Bullet Data Services Group PLC, en hausse de 33% à 37,90 pence, fourchette de 12 mois 18,50p-93,50p. Le fournisseur de services et de produits de transformation numérique déclare que le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté et que sa base de coûts a diminué, alors qu'il prévoit d'atteindre un bénéfice avant impôts au premier trimestre 2024. Silverbullet prévoit une augmentation de 76 % de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 4,1 millions de livres sterling, contre 2,3 millions de livres sterling l'année précédente. Elle a également réduit "considérablement" sa base de coûts d'une année sur l'autre, "pour refléter l'objectif d'atteindre un bénéfice global avant impôts au premier trimestre 2024". "Nous sommes ravis que la dynamique du premier trimestre se soit poursuivie, avec une croissance particulièrement impressionnante de notre plateforme 4D AI", déclare le directeur général Ian James.

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, en hausse de 11% à 15,80 pence, fourchette de 12 mois 12,50 pence-46,00 pence. La société d'exploration pétrolière et gazière achète à Tullow Oil PLC une participation supplémentaire de 60 % dans le bloc Orinduik au large de la Guyane. Eco Atlantic détiendra une participation de 75 % à l'issue de l'opération, le reste étant détenu par TOQAP Guyana BV, une coentreprise entre TotalEnergies SA et QatarEnergy. Eco Atlantic versera 700 000 USD à Tullow au départ, 4 millions USD en cas de découverte commerciale et 10 millions USD à la délivrance d'une licence de production par le gouvernement guyanais. En outre, Tullow percevra une redevance sur la production future. Les actions de Tullow sont en hausse de 0,9 %.

Marks Electrical Group PLC, en hausse de 4,2% à 98,50 pence, fourchette de 12 mois 55,00 pence-102,00 pence. Le détaillant de produits électriques en ligne salue un "début rapide" de son exercice financier. Le chiffre d'affaires des quatre mois se terminant le 31 juillet a augmenté de 31 % en glissement annuel pour atteindre 36,2 millions de livres sterling. Le directeur général Mark Smithson ajoute : "Malgré un contexte de marché difficile, y compris l'inflation des salaires et la forte activité de la concurrence sur la marge brute, nous avons maintenu notre contrôle strict sur les stocks, la gestion des frais généraux et l'allocation disciplinée des capitaux, ce qui nous assure une position de trésorerie saine et nous permet de rester concentrés sur des gains de parts de marché rentables à mesure que la notoriété de notre marque continue de croître."

AIM - LOSERS

Jarvis Securities PLC, baisse de 15% à 124,80 pence, fourchette de 12 mois 91,20 pence-199,50 pence. Le fournisseur de services de courtage et d'administration met en garde contre une enquête plus coûteuse que prévu sur l'une de ses divisions. Une "personne qualifiée" examine le système et les contrôles de son unité Jarvis Investment Management. La société a souffert des "restrictions associées aux clients du modèle B". Cette situation a entraîné la perte de certains clients et de revenus dans la division du modèle B. "En outre, les coûts associés à l'examen des personnes qualifiées sont plus élevés que prévu. Ces facteurs, combinés à la réduction des volumes de transactions causée par les conditions du marché, signifient que les transactions de l'entreprise sont maintenant inférieures aux attentes actuelles du marché", prévient M. Jarvis.

