Galp Energia: bénéfice dopé par les cours du pétrole et la reprise économique

Lisbonne (awp/afp) - Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a dégagé au premier trimestre un bénéfice net multiplié par six à 155 millions d'euros, en raison de la flambée des cours du pétrole et de la reprise de l'économie.

Le groupe portugais avait affiché un bénéfice net de 26 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année dernière, une période marquée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Les résultats de Galp au premier trimestre 2022 "reflètent l'amélioration des conditions d'exploitation" notamment dans ses activités de production et exploration, malgré "la forte volatilité des prix des matières premières" qui exercent une pression sur les activités de raffinage et distribution, a expliqué Galp dans un communiqué.

Le groupe portugais a profité comme l'ensemble du secteur de l'envolée du cours de l'or noir ces derniers mois, lié au redémarrage de l'activité et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Galp a progressé de 74%, à 869 millions d'euros sur cette période, soutenue par une "forte hausse de son activité de raffinage", précise le groupe pétrolier.

Le groupe portugais, déjà présent dans les énergies renouvelables en Espagne, au Portugal et au Brésil, continue d'investir dans ce secteur.

Galp a annoncé mardi être parvenu à un accord en vue de l'acquisition de projets diversifiés en énergies vertes au Brésil, ce qui lui permet de se lancer dans l'éolien dans ce pays d'Amérique du Sud.

"Le portefeuille de projets en développement en énergies renouvelables atteint une capacité totale de 9,6 GW", précise Galp.

Après l'annonce de ces résultats, qui restent en deçà des attentes des analystes, le titre Galp Energia reculait de 4% % à 10,85 euros mardi matin peu après l'ouverture de la Bourse de Lisbonne.

afp/al