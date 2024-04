Une unité locale du géant russe de l'énergie Gazprom a dû fermer plus de deux douzaines de puits de production de gaz naturel dans la région d'Orenbourg pour les protéger des inondations, selon un journal interne publié la semaine dernière.

Le journal de Gazprom dobycha Orenburg indique que certains puits sont situés dans la plaine inondable de l'Oural.

Le gisement de pétrole et de condensat de gaz d'Orenbourg produit 10 milliards de mètres cubes de gaz et 300 000 tonnes de pétrole et de condensat de gaz par an, selon l'entreprise.

La région russe de l'Oural et le nord du Kazakhstan sont souvent victimes d'inondations à cette époque de l'année, mais cette année, elles sont les plus graves de mémoire d'homme. Les autorités de Kurgan ont déclaré que le niveau de la rivière Tobol avait déjà dépassé son niveau le plus élevé depuis 1994.

La raffinerie de pétrole d'Orsk, située dans la région, avait temporairement interrompu sa production au début du mois d'avril en raison des inondations, avant de la reprendre vendredi dernier.