(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour concernant les sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Xtract Resources PLC - Producteur diversifié de métaux et de minéraux basé à Londres - Annonce des progrès en Zambie sur l'accord de coentreprise d'exploration de cuivre avec Cooperlemon Consultancy Ltd. La JV se concentre sur les licences d'exploration "très prometteuses" 29123-HQ-LEL et 30459-HQ-LEL dans le nord-ouest de la Zambie. Ces licences sont situées dans le district de Western Foreland, où se trouve le gisement de Kamoa-Kakula. La société estime que les licences offrent la possibilité de découvrir une minéralisation de type Kamoa à haute teneur en profondeur et une minéralisation de type Kolwezi- à plus faible teneur en surface ou près de la surface. Xtract a récemment acquis une "importante base de données historique" auprès d'Anglo American PLC, "permettant un programme rentable et rapide".

----------

Block Energy PLC - Société d'exploration et de production axée sur la Géorgie - Annonce un rapport d'ingénierie indépendant indiquant plus de 1 trillion de pieds cubes de ressources contingentes 2C dans les champs de Patardzueli et Samgori dans la licence XIB, avec une valeur actuelle nette de plus de 500 millions de dollars. Elle affirme que cela valide ses travaux souterrains et le plan de développement qu'elle propose. Elle estime qu'il existe des perspectives d'augmentation des ressources conditionnelles en gaz prouvées dans les mêmes séquences de réservoirs dans d'autres champs des licences XIB et XIF. Le rapport Says sert de document de base pour le processus d'affermage du projet III. Le projet III, qui couvre les champs de Patardzueli-Samgori, Teleti et Rustavi, porte sur l'évaluation et le développement des ressources gazières dans les réservoirs de l'éocène inférieur et du crétacé supérieur.

----------

Westmount Energy Ltd - société d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier axée sur les résultats de forage à fort impact dans les bassins émergents - La société bénéficiaire Africa Oil Corp publie une mise à jour sur les activités d'exploration et d'évaluation du bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au large de la Namibie. AOC souligne "la nature prolifique du système d'hydrocarbures du bassin d'Orange, la présence d'hydrocarbures ayant été démontrée à deux niveaux stratigraphiques distincts". Le puits d'exploration et d'appréciation Mangetti-1X a rencontré des intervalles contenant des hydrocarbures dans la zone peu profonde de Mangetti Fan et "a le potentiel d'augmenter les ressources récupérables existantes [du bloc]". AOC confirme également que le forage d'un quatrième puits d'évaluation sur la découverte de Venus est en cours et que l'acquisition d'un programme sismique 3D dans le sud du bloc 2913B, qui pourrait mettre en évidence d'autres cibles d'exploration, progresse.

----------

Golden Metal Resources PLC - société d'exploration et de développement minéral stratégique axée sur le Nevada (États-Unis) - déclare que les travaux d'exploration de son projet phare de Pilot Mountain dans la ceinture minérale de Walker Lake ont permis d'identifier cinq zones cibles convaincantes. Celles-ci "présentent un potentiel de ressources souterraines significativement plus importantes que ce qui est actuellement indiqué". Le grenat, minéral industriel, représente environ 40 % des intervalles minéralisés dans les zones de gisement connues, ce qui signifie qu'il existe probablement une quantité importante de grenat à Pilot Mountain. La société cherche maintenant à nommer un spécialiste du grenat pour une analyse détaillée du marché et du projet. Elle ajoute que les demandes de permis de forage sont en cours de finalisation et seront bientôt soumises au bureau local du Bureau of Land Mangement.

----------

Light Science Technologies Holdings PLC - développeur de solutions de surveillance des usines basé à Derby, en Angleterre - annonce que sa division de fabrication électronique à façon, UK Circuits & Electronics Solutions Ltd ou UKC, a reçu une commande d'un nouveau client dans le segment de marché du divertissement sportif. Le contrat est évalué à 130 000 GBP et la livraison au client est prévue pour le mois d'avril. Depuis le début de l'exercice en cours, UKC a obtenu des commandes d'une valeur totale d'environ 1,4 million de livres sterling dans le secteur de la lutte contre les parasites, dont la livraison est prévue principalement au cours du deuxième trimestre. Le carnet de commandes de la division s'élève à environ 4,1 millions de livres sterling, ce qui la met en bonne voie pour atteindre les prévisions de ventes internes pour le premier semestre.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.