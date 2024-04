Goldman Sachs a relevé jeudi ses prévisions de prix du pétrole Brent, prévoyant 86 dollars le baril pour le second semestre 2024, contre 85 dollars précédemment, et 82 dollars pour 2025, contre 80 dollars.

Elle a déclaré que les prix devraient rester dans le haut de la fourchette de ses prévisions, citant l'offre américaine décevante et une prime de risque géopolitique probablement élevée.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 13 % pour atteindre environ 87 dollars le baril jusqu'à présent en 2024, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 15 % pour atteindre plus de 82 dollars le baril au cours de la même période.

"Nous voyons toujours un plafond de 90 dollars le baril pour le Brent dans notre scénario de base où il n'y a pas de chocs géopolitiques sur l'offre", a ajouté Goldman Sachs.

Les prix du pétrole se sont maintenus près de leur plus bas niveau en trois semaines jeudi, les investisseurs ayant pris en compte les données économiques américaines mitigées, les sanctions américaines contre le Venezuela et l'Iran et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. O/R (Reportage d'Anushree Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Sandra Maler et Jamie Freed)