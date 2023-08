(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - La perte avant impôt au premier semestre 2023 s'est creusée à 1,8 million de livres sterling, contre 683 607 livres sterling l'année précédente. Beowulf ne génère pas encore de revenus. En outre, la société indique qu'elle a nommé Ed Bowie au poste de directeur général à compter du 7 août.

Gulf Keystone Petroleum Ltd - opérateur du champ de Shaikan, l'un des plus grands développements dans la région du Kurdistan irakien - Avec la baisse des prix du pétrole, au premier semestre 2023, la société passe d'un bénéfice de 162,6 millions USD l'année précédente à une perte de 2,5 millions USD. Les recettes chutent fortement, passant de 263,6 millions USD à 79,6 millions USD. La société ne fournit pas encore de données sur le prix réalisé du pétrole pour le semestre clos le 30 juin. Au cours des trois mois précédant le 31 mars, il a chuté de 39 %, à 51,3 USD le baril, contre 84,3 USD au cours du semestre précédant le 30 juin. John Hulme, directeur de l'exploitation, a déclaré : "En ce qui concerne l'avenir, nous constatons que la forte demande de brut de Shaikan offre des possibilités d'augmenter encore les ventes locales, bien que les perspectives de volumes et de prix durables restent imprévisibles. Nous conservons une grande marge de manœuvre pour augmenter ou réduire l'activité opérationnelle et, si nous ne parvenons pas à maintenir des ventes locales durables, nous envisagerons d'autres possibilités de réduction des coûts. Cependant, celles-ci pourraient potentiellement retarder un retour à la pleine production dans les délais impartis".

Gulf Marine Services PLC - Société de bateaux élévateurs basée aux Émirats arabes unis - Au premier semestre 2023, le bénéfice avant impôt tombe à 10,0 millions USD, contre 14,6 millions USD l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements augmente de 19 %, passant de 37,3 millions USD à 44,3 millions USD. Le chiffre d'affaires passe de 66,4 millions de livres sterling à 74,3 millions de livres sterling. Cependant, les charges financières augmentent considérablement, passant de 7,3 millions USD à 18,2 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, l'Ebitda ajusté pour 2023 devrait se situer entre 77 et 85 millions d'USD, ce qui représente une augmentation par rapport à l'estimation précédente de 75 à 83 millions d'USD et une hausse d'au moins 7,7 % par rapport aux 71,5 millions d'USD enregistrés en 2022. Le président exécutif Al Alami a déclaré : "Nous sommes heureux de prévoir une augmentation des prévisions d'EBITDA pour l'année en cours, grâce à une utilisation robuste, des taux améliorés et une performance solide au premier semestre de l'année. Il convient de noter que ces perspectives positives coexistent avec les risques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, à savoir les défis opérationnels, les pressions inflationnistes et le fardeau du service de la dette, qui font tous l'objet d'un suivi attentif. Le groupe réitère son engagement à poursuivre son processus de désendettement".

Integrated Diagnostics Holdings PLC - Entreprise de soins de santé grand public basée à Jersey - Le bénéfice net du premier semestre 2023 chute de 52 % à 211 millions EGP, soit environ 5,4 millions GBP, par rapport à 439 millions EGP. Le chiffre d'affaires diminue de 4,2 %, passant de 1,95 milliard EGP à 1,87 milliard EGP. Le coût des ventes augmente de 8,2 %, passant de 1,12 milliard EGP à 1,21 milliard EGP. Pour l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que la croissance des revenus de mai et de juin se poursuive au cours du second semestre.

Nippon Active Value Fund PLC - Fonds d'investissement japonais axé sur les petites capitalisations - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin augmente de 21% à 146,72 pence, contre 121,03 pence l'année précédente, et de 4,5% par rapport à 140,46 pence au 31 décembre. Le rendement total de la valeur liquidative par action pour le premier semestre 2023 est positif de 6,7 %, contre un rendement négatif de 11 % un an plus tôt, et surpasse son indice de référence, l'indice MSCI Japan Small Cap, qui affiche un rendement positif de 0,4 %. Nippon Active ne déclare pas de dividende intérimaire, comme l'année précédente. Notant que la fin de la déflation au Japon est "positive pour l'économie", la présidente Rosemary Morgan déclare : "Au cours de la période considérée, le marché japonais a atteint son plus haut niveau depuis 1990 en monnaie locale, bien que la poursuite d'une politique monétaire souple ait contribué à affaiblir davantage le yen". À l'avenir, la société a pour objectif d'investir dans "un petit nombre de sociétés profondément sous-évaluées". Le président Morgan déclare : "Même si l'attention des investisseurs mondiaux se détourne du Japon, nous sommes convaincus qu'une approche activiste continuera à donner de bons résultats."

Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC - société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments à base de cannabinoïdes - Au cours de l'exercice clos le 30 avril, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 7 millions de livres sterling, contre 5,5 millions de livres sterling l'année précédente. L'entreprise est optimiste pour l'avenir. "Notre principal candidat-médicament, OCT461201, est sur le point de terminer son essai clinique de phase I au troisième trimestre 2023. Ce jalon n'est pas seulement une étape dans le processus réglementaire ; c'est une lueur d'espoir pour d'innombrables patients dont les besoins en matière de gestion de la douleur ne sont pas satisfaits." Le médicament candidat est axé sur le traitement potentiel de la névralgie périphérique induite par la chimiothérapie, qui présente des symptômes tels que la douleur, l'engourdissement et les picotements dans les extrémités.

