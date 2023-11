(Alliance News) - Harbour Energy PLC a annoncé mercredi une baisse de sa production.

La société pétrolière et gazière a déclaré que sur les neuf mois précédant le 30 septembre, la production s'élevait en moyenne à 189 000 barils d'équivalent pétrole par jour, soit une baisse de 8,7 % par rapport aux 207 000 barils produits l'année précédente.

Harbour a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir 185 000 à 195 000 barils équivalents pétrole par jour. Il a également déclaré que les recettes sont estimées à environ 2,9 milliards de dollars pour la période, en baisse de 29% par rapport aux 4,1 milliards de dollars estimés pour les neuf premiers mois de 2022.

"Nous avons continué à maximiser la valeur de notre portefeuille pétrolier et gazier au Royaume-Uni et à faire progresser nos opportunités de diversification au Mexique, en Indonésie et dans le domaine du CSC, tout en maintenant un contrôle rigoureux des coûts et une discipline en matière de capital", a déclaré Linda Cook, directrice générale. "Cela a permis de générer d'importants flux de trésorerie disponibles et d'établir un bilan solide, ce qui a permis aux actionnaires d'obtenir des rendements substantiels en plus de notre dividende de base".

Les actions de Harbour Energy ont augmenté de 3,2 % à 225,35 pence chacune mercredi matin à Londres.

