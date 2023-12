(Alliance News) - Harbour Energy PLC a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec BASF SE et LetterOne pour acquérir "la quasi-totalité" des actifs en amont de Wintershall Dea.

Les actions de Harbour Energy étaient en hausse de 28% à 312,20 pence l'unité à Londres jeudi après-midi, tandis que les actions de BASF étaient en hausse de 0,8% à 48,59 euros l'unité à Francfort.

Harbour Energy, une société pétrolière et gazière basée à Londres et opérant en mer du Nord britannique, en Norvège, au Mexique, en Indonésie et au Viêt Nam, paiera aux deux actionnaires de Wintershall 11,20 milliards d'USD en espèces et en actions pour le portefeuille.

Cette offre de 11,20 milliards d'USD comprend le portage des obligations Wintershall Dea existantes d'une valeur nominale de 4,90 milliards d'USD à Harbour.

Environ 921,1 millions d'actions nouvelles de Harbour seront émises au profit des actionnaires de Wintershall au prix de 360,00 pence chacune, soit une valeur de 4,15 milliards de dollars. Cela représente une prime d'environ 60 % par rapport à la moyenne pondérée sur 30 jours de Harbour, qui était d'environ 227,00 pence au 20 décembre.

BASF, actionnaire à 73 % de Wintershall Dea, détiendra 47 % des actions cotées de Harbour, les actionnaires actuels de Harbour conservant 53 %.

LetterOne, actionnaire à 27 % de Wintershall, recevra 251,5 millions d'actions convertibles sans droit de vote, non cotées en bourse et assorties de droits préférentiels. Si ces actions sont converties, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, la participation des actionnaires actuels de Harbour tombera à 45,5 %, tandis que BASF et LetterOne détiendront respectivement 39,6 % et 14,9 %.

L'opération implique également une contrepartie en espèces de 2,15 milliards d'USD, qui sera financée par les flux de trésorerie générés par le portefeuille de Wintershall entre la date effective du 30 juin et la finalisation de l'opération.

L'acquisition sera conditionnée à l'approbation des actionnaires et Harbour prévoit de convoquer une assemblée des actionnaires au cours du premier semestre 2024. La finalisation de l'acquisition est prévue pour le quatrième trimestre 2024.

Le portefeuille ciblé de Wintershall Dea, une société allemande de gaz et de pétrole, comprend ses actifs en amont en Norvège, en Allemagne, au Danemark, en Argentine, au Mexique, en Égypte, en Libye et en Algérie. Harbour energy acquerra également les licences de captage et de stockage de CO2 de la société en Europe.

Tous les actifs de Wintershall situés ou détenus dans des coentreprises avec des sociétés russes sont exclus de l'acquisition. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné que Wintershall soit dépouillée de sa participation dans ses projets d'extraction en Sibérie.

Harbour a déclaré que l'opération le transformerait en "l'une des sociétés pétrolières et gazières indépendantes les plus importantes et les plus diversifiées sur le plan géographique".

Les "actifs de grande qualité" de Wintershall ajouteront plus de 300 000 barils d'équivalent pétrole par jour au taux de production de Harbour, qui passera à 500 000 une fois l'opération achevée.

Les réserves totales prouvées et prouvables seront également portées à 1,5 milliard de barils d'équivalent pétrole à 10 USD le baril.

Cela se traduira par un chiffre d'affaires combiné de 5,13 milliards USD et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et exploration de 3,67 milliards USD pour les six mois se terminant le 30 juin 2023.

Le groupe a qualifié l'acquisition de "forte adéquation stratégique", qui offrira une "opportunité de transformation créatrice de valeur pour les actionnaires de Harbour".

Les actifs de Wintershall permettront d'augmenter le dividende annuel de Harbour de 200 millions d'USD à environ 455 millions d'USD. Sur ce montant, environ 380 millions de dollars seront versés aux détenteurs d'actions de Harbour, ce qui représente une augmentation de 5 % du dividende par action, qui passera à 26,25 cents.

Linda Cook, présidente-directrice générale de Harbour, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Harbour : "L'annonce d'aujourd'hui marque la quatrième acquisition majeure de Harbour et l'étape la plus transformatrice de notre parcours pour construire une société pétrolière et gazière indépendante, de grande envergure, géographiquement diversifiée et bénéficiant d'un positionnement unique".

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

