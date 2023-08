(Alliance News) - Harbour Energy PLC a annoncé jeudi qu'elle avait conclu des accords de vente et d'achat pour vendre ses activités au Vietnam à Big Energy Joint Stock Company.

Harbour est une société pétrolière et gazière ayant des intérêts en Indonésie, au Vietnam, au Mexique et en Norvège. Sa participation de 53 % dans le bloc 12W, au Viêt Nam, qui contient les champs Chim Sao et Dua, se compose d'une participation de 28 % détenue par Premier Oil Vietnam Offshore BV et d'une participation de 25 % détenue par Premier Oil (Vietnam) Ltd.

Harbour a accepté de vendre sa participation dans les champs à Big Energy pour un montant de 84 millions d'USD.

Big Energy, qui fait partie du groupe Big Capital JSC, est une entreprise spécialisée dans le pétrole et le gaz nouvellement établie au Viêt Nam, et a été active en tant que groupe Bitexco dans des activités en amont au large du Viêt Nam pendant plus de dix ans.

La date d'entrée en vigueur de la transaction est fixée au 1er janvier 2023, et l'opération devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

"Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord pour vendre nos activités au Viêt Nam à Big Energy - un acteur local du secteur pétrolier et gazier en pleine croissance - alors que nous continuons à gérer activement notre portefeuille. Bien que le Viêt Nam ne soit pas au cœur de notre stratégie de croissance future, nous sommes fiers de la qualité de l'entreprise que nous avons construite, tant en termes d'organisation que d'actifs, depuis notre entrée dans le pays en 2004", a déclaré Linda Cook, présidente-directrice générale de la société.

Les actions de Harbour Energy se négociaient en baisse de 0,8 % à 263,70 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

