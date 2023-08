(Alliance News) - Harbour Energy PLC a annoncé jeudi une baisse de la production au cours du premier semestre, ainsi qu'une diminution des revenus, des recettes et des bénéfices.

La société pétrolière et gazière basée à Londres - qui a des intérêts au Royaume-Uni, en Norvège, en Indonésie, au Mexique et au Vietnam - a déclaré un dividende intérimaire de 12 cents US par action. Ce dividende est inchangé par rapport au dividende final de 2022 et en hausse de 9,1 % par rapport aux 11 cents par action de l'année précédente.

Les actions de Harbour Energy ont chuté de 2,1 % à 236,63 pence à Londres jeudi.

Cependant, le bénéfice avant impôt pour le premier semestre 2023 a chuté de 71% à 429 millions USD, contre 1,5 milliard USD l'année précédente.

Harbour a également enregistré une perte après impôts de 8 millions de dollars, contre 984 millions de dollars, en raison de charges exceptionnelles et d'un taux d'imposition plus élevé au Royaume-Uni. Elle a déclaré que cette situation était principalement due à l'introduction par le gouvernement britannique de la taxe sur les bénéfices énergétiques, qui a fait passer le taux d'imposition global sur les bénéfices pétroliers et gaziers de 40 % l'année dernière à 75 %.

En réponse à l'EPL, Harbour a déclaré : "nous avons réduit nos activités dans certains domaines et agi de manière décisive pour gérer notre structure de coûts", y compris une révision de son organisation au Royaume-Uni. Il s'attend à ce que cela permette de réaliser des économies annuelles d'environ 50 millions d'USD à partir de l'année prochaine.

Les recettes et autres revenus sont passés de 2,67 millions USD à 2,02 milliards USD. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration a également diminué, passant de 2,02 milliards USD à 1,43 milliard USD, et Harbour est passé d'un bénéfice de 1,1 pence à une perte de base par action de 0,0 pence.

La production a diminué, passant de 211 000 barils équivalent pétrole par jour à 196 000. Harbour a déclaré que ce chiffre était conforme aux prévisions et qu'il était réparti de manière égale entre le pétrole et le gaz naturel. Le prix du pétrole brut a baissé au cours de la période, passant de 82 USD par baril équivalent pétrole à 76 USD.

Le coût des opérations a également diminué, passant de 1,37 milliard USD à 1,22 milliard USD.

Harbour a également enregistré une dette nette nulle au 30 juin, contre 800 millions d'USD au 31 décembre.

Harbour a indiqué qu'il avait réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 185 000 et 195 000 barils par jour, la limite supérieure étant précédemment de 200 000 barils. Elle prévoit d'accumuler 200 millions USD de dette nette en raison de l'échelonnement des investissements et du calendrier des paiements d'impôts, mais de ramener cette dette à zéro au cours du premier semestre 2024.

"Nous restons concentrés sur la maximisation de la valeur de notre portefeuille pétrolier et gazier au Royaume-Uni, sur l'avancement de nos projets de développement organique et sur une répartition disciplinée du capital", a déclaré Linda Cook, présidente-directrice générale de l'entreprise. "Cela nous a permis de continuer à générer un important flux de trésorerie disponible pour soutenir les distributions matérielles aux actionnaires, tout en conservant la capacité de procéder à des fusions et acquisitions significatives mais disciplinées.

"Nous avons également fait progresser nos opportunités d'investissement stratégique en dehors du secteur pétrolier et gazier britannique - en Indonésie, au Mexique et dans le domaine du [piégeage et du stockage du carbone]. Ces opportunités ont le potentiel d'augmenter sensiblement la durée de vie de nos réserves, de soutenir le rendement pour les actionnaires et de diversifier notre entreprise au fil du temps".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.