(Alliance News) - Hardide PLC a annoncé jeudi la nomination d'un nouveau directeur général intérimaire et une augmentation du chiffre d'affaires, mais les actions ont plongé alors que l'entreprise recherche des fonds essentiels auprès des investisseurs.

Les actions de Hardide se négociaient à 7,90 pence, soit une baisse de 19 %, jeudi matin à Londres. L'action a perdu 42 % au cours des 12 derniers mois.

La société basée dans l'Oxfordshire, en Angleterre, a annoncé une perte avant impôts de 1,2 million de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, ce qui représente une réduction par rapport à la perte de 2,3 millions de livres sterling enregistrée l'année précédente.

La perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est passée de 900 000 GBP à 100 000 GBP.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 %, passant de 5 millions de livres sterling à 5,5 millions de livres sterling. Hardide a déclaré que ce chiffre "record" était dû à la forte demande du secteur pétrolier et gazier, à l'augmentation des nouveaux travaux aérospatiaux au quatrième trimestre et à la récupération de l'inflation des coûts dans les prix de vente.

Toutefois, le développeur et fournisseur de technologies avancées de revêtement de surface a également fait état d'un début d'année plus lent que prévu, qui a plus que compensé la croissance continue de la demande dans le secteur de l'aérospatiale.

Hardide a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'année en cours soit globalement conforme à celui de l'exercice 2023. L'activité devrait "s'accélérer au fil de l'année" et l'entreprise s'attend à un Ebitda positif pour l'exercice 2024.

Moins positif, Hardide a expliqué que le ralentissement des activités commerciales a "épuisé" sa marge de manœuvre en matière de trésorerie. En conséquence, l'entreprise recherche des fonds propres et des fonds d'emprunt supplémentaires auprès de ses actionnaires existants et d'autres investisseurs, et a conclu qu'elle devait lever 1 million de livres sterling avant le début du mois de mars.

Andrew Magson, président non exécutif, a déploré les difficultés inattendues de la conjoncture, tout en déclarant que Hardide avait "pris toutes les mesures internes raisonnables pour en atténuer l'impact sans porter atteinte au cœur de notre activité".

Il poursuit : "Après avoir réussi à atteindre le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 23, nous regrettons de devoir demander le soutien des investisseurs. Le financement que nous recherchons nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie d'accélération de la croissance du chiffre d'affaires... et de débloquer le potentiel de valeur significatif fourni par notre technologie de revêtement unique."

Jeudi également, Hardide a annoncé l'embauche de Stephen Paul en tant que directeur général par intérim, à compter de lundi. L'entreprise avait confirmé début novembre que l'actuel PDG, Philip Kirkman, quittait ses fonctions après 11 ans d'activité.

M. Paul, qui a cofondé et dirige actuellement la société de conseil Sketchley GmbH, a déjà passé "un certain nombre de mois" à travailler avec Hardide en tant que conseiller. Il a l'intention d'assurer l'intérim de la direction générale pendant six mois au maximum.

Hardide poursuit le processus de recrutement d'un nouveau PDG permanent.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

