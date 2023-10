(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés européens devraient augmenter selon les contrats à terme IG, avant le rapport sur l'emploi américain d'aujourd'hui qui, avec le rapport sur l'IPC de septembre prévu la semaine prochaine, "pourrait modifier de manière significative les chances d'une nouvelle hausse des taux en novembre", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

"Une autre raison de la baisse bienvenue des rendements hier pourrait être la forte chute des prix du pétrole au cours des deux derniers jours, qui a vu tous les gains de septembre effacés et pourrait aider à atténuer certaines des récentes préoccupations inflationnistes alimentées par les prix de l'énergie", a ajouté l'analyste.

Le FTSE Mib devrait augmenter de 0,3 % après avoir clôturé en hausse de 0,2 % à 27 490,81.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait augmenter de 26 points, soit 0,3 %, le CAC 40 de Paris devrait être dans le vert de 19,3 points, soit 0,3 %, et le DAX 40 de Francfort devrait augmenter de 39,9 points, soit 0,3 %.

Il convient de noter que les commandes d'usines en Allemagne ont augmenté de 3,9 % en août, après une chute de 11,3 % en juillet, dépassant les prévisions d'une augmentation de 1,8 %.

Les données ont été publiées vendredi par l'Office fédéral des statistiques.

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a terminé à peu près à parité à 38 871,41 jeudi soir, le Small-Cap a baissé de 0,1 pour cent à 25 146,62 et l'Italie Growth a perdu 0,5 pour cent à 8 093,47.

Sur la liste principale de la Bourse italienne, Prysmian a clôturé en hausse de 4,2 % après avoir annoncé jeudi sa nouvelle stratégie, y compris la réorganisation de ses activités en quatre nouveaux segments. Dans un communiqué, la société a également dévoilé les objectifs financiers et non financiers du groupe jusqu'en 2027.

Le groupe s'attend à ce que l'Ebitda ajusté atteigne 2 milliards d'euros en 2027, contre 1,49 milliard d'euros en 2022.

Saipem a augmenté de 4,1 % après avoir annoncé jeudi qu'il avait signé - en consortium avec National Petroleum Construction Company - une lettre d'attribution avec ADNOC pour un nouveau contrat concernant le paquet 1 du projet de développement de Hail et Ghasha aux Émirats arabes unis.

La part de Saipem est évaluée à environ 4,1 milliards USD.

A la baisse, FinecoBank a perdu 2,0% après avoir rapporté jeudi que les entrées nettes en septembre étaient de 446,7 millions d'euros, en baisse par rapport aux 514,5 millions d'euros du même mois de l'année précédente.

Pirelli a baissé de 1,0% après des signes de désengagement de la Chine. "Le 29 septembre, le pacte d'actionnaires sur une participation de 5% dans les actions Pirelli détenues par Silk Road Fund et conclu avec Sinochem a expiré. Au total, les actionnaires de Pékin détiennent 46%, mais après l'exercice du pouvoir d'or par le gouvernement italien, ils ont perdu pratiquement tout pouvoir concret sur Bicocca", a commenté Francesco Bonazzi, chroniqueur d'Alliance News.

"Aux prix actuels, 9 % de Silk Road Fund vaudraient donc 400 millions d'euros et 37 % de Sinochem vaudraient 1,65 milliard d'euros. Les Chinois, directement contrôlés par l'État et le Parti communiste, étaient entrés dans Pirelli en 2015 en investissant environ 7 milliards d'euros (dont 4 milliards d'euros de dette reprise). Marco Tronchetti Provera, qui a toujours gardé la tête malgré son Camfin qui n'a que 14%, avec les capitaux de Pékin a pu rembourser une grande partie de la dette auprès des banques italiennes et éviter que Pirelli ne soit repris par des fonds acridiens."

Sur le marché des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a surperformé avec une hausse de 4,4 % après avoir annoncé que Tecnimont, qui fait partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, a signé une lettre d'attribution avec ADNOC jeudi pour l'usine de traitement onshore du projet Hail et Ghasha.

La valeur totale du contrat EPC est d'environ 8,7 milliards de dollars et le projet devrait être achevé en 2028.

Iren - en hausse de 0,4 % - a annoncé mardi qu'elle avait finalisé avec Granda Energie #3 et par l'intermédiaire de sa filiale Iren Green Generation, l'acquisition de 100 % de la société à finalité spécifique WFL. La valeur de 100% des actions acquises par Iren est de 2,2 millions d'euros, plus le remboursement du prêt d'actionnaire fait par Granda Energie #3 à WFL pour réaliser l'investissement.

Du côté des petites capitalisations, algoWatt a augmenté de 1,7 % après avoir annoncé l'obtention d'un prêt de 255 000 EUR pour ses activités de fournisseur de solutions énergétiques numériques et d'intégrateur de systèmes dans le cadre du projet ResilMesh, financé par le programme Horizon Europe.

Dans le contexte ambitieux de la protection holistique des infrastructures critiques, le projet ResilMesh développera un ensemble d'outils innovants pour la réalisation d'une architecture de plateforme d'analyse et d'orchestration de la sécurité (Security Orchestration and Analytics Platform Architecture - SOAPA) basée sur le concept de sensibilisation à la cybersécurité afin d'améliorer la résilience des infrastructures numériques grâce à la réalisation de plusieurs objectifs.

Unidata - en hausse de 2,7 % - a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration avait approuvé le plan de fusion de ses filiales à 100 % UNITWT, Berenix et TWT.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ - en hausse de 1,5 pour cent - a annoncé qu'elle avait approuvé l'émission d'une obligation senior non subordonnée et non convertible d'un montant de 400 millions d'euros.

En outre, le conseil d'administration a décidé de lancer une offre d'échange pour l'obligation arrivant à échéance en novembre 2024 et une offre de rachat des obligations existantes pour un montant en espèces à condition qu'un certain montant du rachat soit réinvesti dans l'achat de nouvelles obligations.

Parmi les PME, Circle a grimpé de 5,0 % après avoir annoncé jeudi que le groupe avait remporté un appel d'offres lancé par l'Agence européenne pour la sécurité maritime en vue de réaliser une étude de faisabilité sur le développement du guichet maritime unique pour un groupe de pays voisins comprenant l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie, la Géorgie, la Moldavie, la Turquie et l'Ukraine. La commande s'élève à environ 144 000 euros.

EdiliziAcrobatica s'est également bien comportée, en hausse de 4,9 %, après avoir annoncé mercredi que Vincenzo Polimeni était le nouveau directeur national pour la France et Monaco.

Almawave, en hausse de 2,6 %, a annoncé jeudi que sa filiale SisTer avait remporté l'appel d'offres du COMESA - Marché commun de l'Afrique orientale et australe - pour améliorer la plateforme de données publiques Africa Information Highway, que la Banque africaine de développement met à la disposition de tous les pays africains et des organisations régionales et sous-régionales.

Spindox a terminé à égalité. Le PME a annoncé l'admission officielle du projet WICO - Water Quality Innovative Control by Artificial Intelligence - par le ministère de l'entreprise et de l'industrie pour un financement dans le cadre du PNRR.

En collaboration avec Archa, chef de file, la CNR, Acque et Dielectrik, Spindox développera une plateforme intelligente pour le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine. Le système sera destiné à l'aqueduc Basso Valdarno, qui dessert plus de 800 000 citoyens.

L'investissement total des cinq partenaires s'élève à 5,9 millions d'euros, ce qui correspond à une subvention totale de 2,8 millions d'euros, dont environ 1,1 million d'euros pour Spindox.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge, tandis que le Hang Seng a grimpé de 1,3 pour cent et que le Shanghai Composite était fermé pour cause de vacances.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge à 33 119,57, le Nasdaq a baissé de 0,1 pour cent à 13 219,83 et le S&P 500 était dans le rouge de 0,1 pour cent à 4 258,19.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0535 USD contre 1,0519 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2166 USD contre 1,2150 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,33 USD contre 85,74 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 818,83 USD l'once contre 1 819,87 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi, toujours dépourvu d'événements en provenance de Chine, comprend la balance commerciale de la France à 0845 CEST et les chiffres des ventes au détail de l'Italie à 1000 CEST.

Aux États-Unis, les données sur l'emploi dans le secteur privé sont attendues à 14h30 CEST, tandis que les données sur les plates-formes de forage de Baker Hughes arriveront à 19h00 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes du Juventus Football Club, de SS Lazio et de Lifestyle Group sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.