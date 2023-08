Hydrogen Utopia International PLC - exploitant londonien d'installations qui transforment des déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée - engage Simon Mann en tant que président non exécutif, à compter de ce jour, tandis que Guy Peters passe du poste de président exécutif à celui de directeur exécutif. M. Mann a servi dans l'armée britannique pendant 10 ans et pendant 10 autres années en tant que contractant auprès de sociétés militaires privées, a déclaré Hydrogen Utopia. Entre 1992 et 1998, il a travaillé pour une société militaire privée sud-africaine appelée Executive Outcomes, qui a été engagée par les gouvernements angolais et sierra-léonais pour combattre les forces révolutionnaires. M. Mann a également travaillé dans le secteur pétrolier et minier et a levé des fonds pour deux jeunes entreprises qu'il a cofondées.

"Je crois que je mène une guerre. Une guerre contre les déchets plastiques qui sont venimeux pour notre planète et une guerre contre la latence et l'inefficacité", a déclaré Aleksandra Binkowska, directrice générale d'Hydrogen Utopia, avant d'ajouter : "Avec les contacts de Simon Mann, nous sommes en mesure de faire face à des défis de taille : "Grâce aux contacts et à la volonté de Simon Mann, je pense que des portes s'ouvriront dans des endroits auxquels je n'aurais jamais pu accéder moi-même.

Simon Mann a déclaré : "Ayant acquis de l'expérience dans les industries extractives (mines, pétrole et gaz), il peut sembler surprenant que je sois maintenant passé au vert. Cependant, l'activité de HUI s'inscrit dans le même cycle : les déchets plastiques - dont le monde est inondé - proviennent d'abord du pétrole, tandis que HUI retransforme ces déchets plastiques en carburant utilisable.

Cours actuel de l'action : 4,95 pence, en baisse de 1,0 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 70

