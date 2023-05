Les importations de la Chine se sont fortement contractées en avril, tandis que les exportations ont progressé à un rythme plus lent, renforçant les signes d'une demande intérieure faible malgré la levée des restrictions du COVID et augmentant la pression sur une économie déjà en difficulté face au ralentissement de la croissance mondiale.

Les expéditions entrantes vers la deuxième économie mondiale ont chuté de 7,9 % en glissement annuel, tandis que les exportations ont augmenté de 8,5 % au cours de la même période, après une hausse inattendue de 14,8 % en mars, selon les données douanières publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance nulle des importations et une augmentation de 8,0% des exportations.

POINTS CLÉS :

* Pétrole brut : Importations d'avril à 42,41 mt, en baisse de 1,45% en glissement annuel.

* Minerai de fer : Importations d'avril à 90,44 mt, en hausse de 5,1% a/a ; importations janv-avril à 385 mt, en hausse de 8,6% a/a.

* Soja : Importations d'avril à 7,29 mt, en baisse de 9,8% a/a ; Importations de janv-avril à 30,29 mt, en hausse de 6,8% a/a

* Cuivre : Importations d'avril à 407 294 t, en baisse de 12,5% a/a

Tableau préliminaire des données sur le commerce des matières premières

Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives aux matières premières.

Commentaire sur le pétrole brut

XI JIA RUI, ANALYSTE DU PÉTROLE BRUT, JLC, SHANGHAI :

"La réduction des importations de pétrole brut de la Chine s'explique en partie par le fait que la fourchette globale des prix internationaux du pétrole en avril était plus élevée qu'en mars, car les prix élevés du pétrole ont supprimé la demande. D'autre part, en raison de la période de maintenance des raffineries en Chine et d'une augmentation significative des importations de pétrole brut en mars, les stocks de pétrole brut des compagnies pétrolières n'étaient pas bas. La demande de pétrole brut a donc été relativement faible".

EMMA LI, ANALYSTE DU MARCHÉ PÉTROLIER CHINOIS, VORTEXA, SINGAPOUR :

"La baisse des importations est principalement due à l'arrêt des capacités de raffinage pour maintenance, et à une accumulation des stocks de brut suite aux fortes importations du mois de mars."

Commentaire sur le cuivre

ANNA XU, ANALYSTE, ARGUS MEDIA, SHANGHAI :

"La baisse des importations en avril est conforme aux attentes. La production nationale de cuivre raffiné a augmenté, tandis que la reprise de la demande a été stagnante et plus faible que prévu. La fenêtre d'arbitrage des importations est restée largement fermée tout au long du mois d'avril."

Commentaire sur le minerai de fer

PEI HAO, ANALYSTE, FIS, SHANGHAI :

"Selon notre modèle, l'utilisation de minerai de fer importé a augmenté de plus de 6% en avril, et il n'est donc pas surprenant de voir une légère augmentation des importations en glissement annuel au cours du mois dernier ; et le rythme croissant de l'utilisation a dépassé celui des importations (de minerai de fer) le mois dernier. Nous pensons donc que les usines ont reconstitué les volumes pour répondre à la production des ports, ce qui a contribué à un niveau d'absorption relativement élevé au cours du mois.

CAI YONGZHENG, DIRECTEUR, JIANGSU FUSHI DATA RESEARCH INSTITUTE, NANJING

"Nous prévoyons que les importations de minerai de fer en mai atteindront environ 98 millions de tonnes, enregistrant une certaine augmentation d'un mois sur l'autre, car l'impact du mauvais temps du mois dernier s'est atténué et les expéditions à l'étranger se rétabliront à un niveau normal."

Commentaire sur le soja

ROSA WANG, ANALYSTE, SHANGHAI JC INTELLIGENCE CO LTD :

"Le renforcement des inspections douanières s'est poursuivi tout au long du mois d'avril, ce qui a entraîné une baisse des importations par rapport aux prévisions.

LIENS :

Pour plus de détails, consultez le site officiel des douanes

(www.customs.gov.cn)

CONTEXTE :

La Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut et le premier acheteur de charbon, de minerai de fer et de soja.