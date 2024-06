Igor Sechin, PDG du groupe énergétique russe Rosneft, a déclaré samedi que l'augmentation de la capacité de production de pétrole de réserve compensait les efforts de l'OPEP+ pour réduire la production de pétrole.

Il a indiqué que la capacité de production de pétrole de réserve combinée de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l'Irak s'élevait à 5,6 millions de barils par jour, soit 13 % de la production actuelle de l'OPEP+.

"La création de réserves, telle que nous l'observons de la part des entreprises occidentales et moyen-orientales, pourrait être une anticipation de changements importants sur le marché", a déclaré M. Sechin, qui s'est montré sceptique quant à la coopération de la Russie avec l'OPEP, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

La présence de ces "barils fantômes", qui peuvent avoir un impact à grande échelle sur le marché, compense l'impact de la réduction volontaire des quotas de production entreprise par les principaux participants de l'OPEP", a-t-il ajouté.

"Cela est également démontré par les prix du marché, qui ont baissé après la récente décision des ministres des pays participants (OPEP+).

Certains membres de l'OPEP+, dont la Russie, ont accepté dimanche de supprimer progressivement les réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour sur un an à partir d'octobre. L'OPEP+ a également convenu de maintenir d'autres réductions s'élevant à 3,66 millions de barils par jour jusqu'à la fin de l'année 2025.

Les prix du pétrole ont baissé cette semaine, le baril de Brent de référence ayant atteint mardi son niveau le plus bas en quatre mois, à moins de 77 dollars, bien que les prix soient remontés à plus de 79 dollars à la fin de la semaine.

Les chiffres relatifs à la capacité de production des membres de l'OPEP+ ont toujours été un sujet de controverse.

Les estimations de capacité aident l'OPEP+ à établir des chiffres de production de base à partir desquels les réductions sont effectuées.

Les pays membres ont tendance à se battre pour obtenir des estimations de capacité plus élevées afin d'obtenir une base de référence plus élevée et de se retrouver avec des quotas de production plus élevés après l'application des réductions, et donc, en fin de compte, des revenus plus importants.

La Russie et l'Arabie saoudite, principaux exportateurs de pétrole au monde, ont déclaré qu'elles pourraient interrompre ou inverser les augmentations de leur production de pétrole si le marché s'affaiblissait.

M. Sechin a également déclaré qu'il existait de nombreuses incertitudes sur le marché, telles que l'issue de l'élection présidentielle américaine en novembre.

PLAFOND DES PRIX

M. Sechin, allié de longue date du président Vladimir Poutine, a déclaré au forum que les budgets de la plupart des participants à l'OPEP+ étaient en mesure de supporter une éventuelle baisse des prix du pétrole, qui serait partiellement ou totalement compensée par une augmentation de l'offre.

Il a également déclaré qu'une baisse du prix du pétrole pourrait conduire à la levée des restrictions imposées au pétrole russe par rapport au plafond de 60 dollars le baril imposé par l'Occident. (Reportage de Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova, édition de Tomasz Janowski et Kim Coghill)