(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en légère baisse vendredi, dans l'attente des données sur l'inflation aux Etats-Unis cet après-midi, qui pourraient fournir des indices sur les décisions à venir des banques centrales et les tendances futures des taux d'intérêt.

Le FTSE Mib a ouvert légèrement dans le rouge à 30 260,990, le Mid-Cap a augmenté de 0,1 pour cent à 44 371,55, le Small-Cap a progressé de 0,3 pour cent à 27 865,60 et l'Italy Growth a progressé de 0,2 pour cent à 8 109,19.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,1%, le CAC 40 est dans le rouge fractionné et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,1%.

Sur le Mib, Eni a ouvert dans le vert de 0,6 % après avoir annoncé jeudi que Plenitude a renforcé son engagement dans la transition énergétique grâce à l'entrée d'Energy Infrastructure Partners, un fonds spécialisé dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, en tant qu'actionnaire minoritaire.

EIP rejoint Plenitude en acquérant une participation allant jusqu'à 9 %, par le biais d'une augmentation de capital, pour un montant total allant jusqu'à 700 millions d'euros, ce qui valorise les fonds propres de Plenitude après l'entrée à environ 8 milliards d'euros. Compte tenu de la dette, la valeur d'entreprise de Plenitude résultant de la transaction est supérieure à 10 milliards d'euros.

Tenaris, en hausse de 0,6 %, et Saipem, en hausse de 0,3 %, ont également enregistré de bonnes performances. Telecom Italia, en hausse de 1,6 %, est en tête du classement.

Assicurazioni Generali - en hausse de 0,1% - a déclaré jeudi qu'elle avait finalisé la vente de Generali Deutschland Pensionskasse AG à Frankfurter Leben après avoir reçu l'approbation de l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière et des autorités locales compétentes en matière de concurrence.

La transaction s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lifetime Partner 24 : Driving Growth" du groupe, qui vise à améliorer le profil et la rentabilité de l'activité vie.

En ce qui concerne les valeurs moyennes, Arnoldo Mondadori Editore - en hausse de 0,2% - a annoncé jeudi qu'il avait signé un accord pour vendre l'intégralité de sa participation dans Mediamond Spa, soit 50% du capital de cette dernière, à Publitalia '80 Spa.

La participation est détenue par la filiale Direct Channel Spa et, suite à la transaction, Publitalia '80 passera à 100% dans Mediamond. Mondadori recevra 1,4 million d'euros.

Juventus Football Club - en hausse de 1,3% - a annoncé jeudi soir qu'il avait nommé Citigroup et UniCredit Spa comme coordinateurs globaux conjoints dans le cadre de l'augmentation de capital jusqu'à un maximum de 200 millions d'euros.

En outre, elle a informé que l'actionnaire majoritaire Exor NV, "en tant que démonstration supplémentaire de son engagement à long terme envers la société et de sa confiance dans sa valeur intrinsèque", comme spécifié dans le communiqué de presse, s'est engagé à souscrire toutes les actions nouvellement émises qui ne sont pas souscrites à la fin de la période de l'offre.

De' Longhi - en hausse de 1,7 % - a annoncé jeudi que l'accord de regroupement d'entreprises entre Eversys et La Marzocco avait été signé.

La première est une entreprise leader dans la production et la distribution de machines à café automatiques, tandis que la seconde est spécialisée dans les machines semi-automatiques et les moulins à café. La combinaison donnera naissance à un acteur de taille mondiale dans le secteur des machines à café professionnelles.

Du côté des petites capitalisations, Biesse a ouvert en hausse de 3,5% après avoir signé jeudi un contrat pour l'acquisition de la totalité du capital social de GMM Finance Srl, la société holding à la tête du groupe GMM, qui comprend également les sociétés GMM Spa, Bavelloni Spa et Techni Waterjet Ltd, ainsi que leurs filiales italiennes et étrangères respectives, actives dans les secteurs des machines-outils pour le travail de la pierre, du verre et d'autres matériaux.

Le montant provisoire de l'acquisition, qui sera entièrement réglé en espèces à la clôture, s'élève à environ 72 millions d'euros,

L'IRCE - dans le vert par 0,3% - a annoncé jeudi que le conseil d'administration avait approuvé un projet d'investissement de 45 millions d'euros en République tchèque.

L'investissement vise à renforcer la position du groupe sur le marché européen des conducteurs de bobinage, en mettant l'accent sur le marché des véhicules électriques.

PLC progresse de 1,7 %. La société a déclaré jeudi qu'au 30 novembre, elle avait un carnet de commandes de 112 millions d'euros et un pipeline commercial de 127 millions d'euros. En outre, la société fait état de projets de développement d'environ 130MW de centrales éoliennes et d'environ 50MW de centrales photovoltaïques en cours de développement, avec environ 160MW de solutions de connexion déjà obtenues.

Openjobmetis a baissé de 0,6 % après avoir gagné plus de 25 % hier. Le conseil d'administration de la société s'est réuni jeudi pour examiner la communication reçue de Groupe Crit concernant la signature d'un protocole d'accord pour l'achat direct et indirect de toutes les actions OJM détenues par Omniafin Spa, MTI Investimenti et Plavisgas.

L'achat des actions par Groupe Crit se ferait au prix de 6,5 euros par action OJM et permettrait à la société de détenir une participation totale d'environ 57,7 % du capital social d'OJM et d'environ 53,6 % des droits de vote.

Sur la base du nombre d'actions OJM actuellement en circulation, la contrepartie implique une valeur des capitaux propres d'OJM d'environ 203,0 millions d'euros.

FILA - en hausse de 0,1 pour cent - a annoncé mercredi qu'elle avait achevé avec succès la cotation de sa filiale indienne DOMS Industries Ltd sur le National Stock Exchange of India.

Les actions de DOMS ont été placées à 790 INR chacune, soit environ 8,64 EUR par action, ce qui représente le haut de la fourchette de prix identifiée.

Parmi les PME, Maps a progressé de 0,7% après avoir annoncé vendredi qu'elle s'était vu attribuer, par l'intermédiaire de sa filiale Iasi Srl, les activités de mise en œuvre et d'intégration des services de santé numérique de la région des Abruzzes prévues par l'accord signé entre la région et le Pôle stratégique national, pour un montant total de 3,6 millions d'euros.

Gismondi 1754 - dans le vert de 4,0% - a annoncé vendredi l'ouverture d'un nouveau point de vente franchisé sur "l'île de la Perle" à Doha, au Qatar.

L'île de la Perle est une île artificielle surnommée "Arabian Riviera".

Almawave a cédé 0,2 %. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait finalisé, par l'intermédiaire de sa filiale The Data Appeal Company Spa, l'acquisition de 70 % du capital social de Mabrian Technologies SL, une société espagnole spécialisée dans le développement et la mise en œuvre de solutions dans le domaine du Travel and Destination Intelligence et axée sur des solutions innovantes d'analyse de données et d'intelligence décisionnelle AI KPI.

La Data Appeal Company a payé un montant en espèces d'environ 3,6 millions d'euros.

Grifal n'est pas encore cotée en bourse. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait signé des accords pour l'émission et la souscription de 60 obligations d'une valeur nominale de 100 000,00 EUR chacune, à émettre dans le cadre d'un emprunt obligataire non convertible et non subordonné d'un montant total en principal de 6 millions EUR.

Saccheria F.lli Franceschetti a augmenté de 0,8 % après avoir annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires avait approuvé la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,043 EUR par action et l'autorisation d'un nouveau plan de rachat.

Le nombre maximum d'actions rachetées ne dépassera pas un total de 177 010 actions ordinaires d'une valeur maximale de 400 000 euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné à 33 169,05, le Hang Seng était dans le rouge de 1,9 pour cent à 16 303,00 et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 0,1 pour cent à 2 914,78.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow a clôturé en hausse de 0,9 %, le Nasdaq a augmenté de 1,3 % et le S&P 500 a terminé en hausse de 1,0 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1001 USD contre 1,0991 USD enregistré à la clôture des actions européennes jeudi, tandis que la livre valait 1,2692 USD contre 1,2660 USD jeudi soir.

Le baril de Brent valait 80,20 USD contre 79,17 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 050,25 USD l'once contre 2 039,32 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend la confiance des entreprises et des consommateurs italiens à 1000 CET. Également en Italie, les yeux sur la balance commerciale hors UE à 1100 CET et les ventes industrielles à 1200 CET.

Outre-mer, à 1430 CET, les données américaines sur la construction et les biens durables seront publiées, ainsi que le PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.

Les données sur les attentes d'inflation du Michigan arriveront à 16h00 CET, ainsi que les données sur les ventes de logements. À 1900 CET, la journée se terminera avec les chiffres de Baker Hughes sur les plates-formes de forage.

Il convient de noter que les échanges à Londres se termineront plus tôt que d'habitude, à 1330 CET.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.