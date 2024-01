(Alliance News) - Les principaux indices européens ont ouvert en quasi-parité lundi, au début d'une semaine riche en événements susceptibles de modifier le marché, notamment les prochaines réunions de politique des banques centrales de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre.

Sur la Piazza Affari, les stocks de pétrole se sont redressés, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ayant augmenté pour la quatrième séance, approchant les 84 USD le baril lundi, le niveau le plus élevé depuis près de trois mois, en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient au cours du week-end.

Le FTSE Mib est resté stable à 30 379,33, le Mid-Cap était dans le rouge à 45 481,29, tout comme le Small-Cap à 27 837,97, tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,1 pour cent à 8 305,13.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris était dans le rouge, tandis que le DAX 40 de Francfort a cédé 0,3 pour cent.

Sur la Piazza Affari, les valeurs pétrolières se sont bien comportées sur le MIB, avec Saipem en hausse de 2,3 %, Eni en hausse de 1,7 % et Tenaris dans le vert de 0,9 %.

Iveco Group et UniCredit se sont également bien comportés, en hausse de 1,1 % et 0,9 % respectivement.

Poste Italiane - dans le rouge de 0,4% - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé le plan de fusion par incorporation d'Address Software Srl, dont le capital social est entièrement et directement détenu par Poste Italiane elle-même.

"L'opération vise à standardiser, faire évoluer et concevoir les processus opérationnels des plates-formes technologiques du groupe, ainsi qu'à rationaliser la structure opérationnelle, dans le but de réduire les coûts typiques de chaque structure d'entreprise et d'améliorer en conséquence les résultats économiques du groupe", a expliqué la société dans une note.

Hera - dans le rouge de 1,1% - a annoncé jeudi que sa filiale Herambiente Servizi Industriali avait conclu un accord contraignant pour acheter 70% de TRS Ecology, basée à Piacenza, à laquelle l'unité commerciale relative à la plate-forme polyvalente de TRS Ecologi pour le traitement des déchets spéciaux située à Caorso (PC) a été transférée.

STMicroelectronics a également souffert - dans le rouge de 0,7% - qui a déclaré jeudi qu'il avait des revenus du quatrième trimestre de 4,28 milliards de dollars, en baisse de 3,2% par rapport à 4,42 milliards de dollars au cours de la même période de 2022. La marge brute s'est élevée à 1,95 milliard de dollars, en baisse de 7,3% par rapport aux 2,10 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Snam, pour sa part, a baissé de 1,2 % après avoir approuvé son plan stratégique 2023-2027. La société vise une augmentation de l'Ebitda ajusté de 7,4 % en moyenne par an, contre environ 7 % dans le plan précédent. En outre, elle s'attend à ce que le bénéfice net ajusté augmente en moyenne d'environ 4 % par an, contre 3 % dans le plan précédent, "malgré des taux d'intérêt plus onéreux", selon la note publiée.

Du côté des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo - en hausse de 7,6% - a indiqué jeudi que les revenus préliminaires pour 2023 s'élèvent à 1,16 milliard d'euros, contre 1,25 milliard d'euros l'année précédente, soit une baisse de 7,6%. Le canal de distribution au détail au 31 décembre a déclaré des ventes nettes en baisse de 11% par rapport à l'année précédente en 2022 et des ventes en gros en baisse de 12% par rapport à l'année précédente.

De' Longhi - en baisse de 4,4% - a déclaré des revenus préliminaires au cours des douze premiers mois de 2023 de 3,1 milliards d'euros, en légère baisse de 2,7% en glissement annuel. Quant au quatrième trimestre, les revenus préliminaires se sont élevés à 1,02 milliard d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Du côté des petites capitalisations, Italian Exhibition Group a perdu 0,5% après avoir clôturé en hausse de 7,9% suite à l'approbation jeudi du plan stratégique 2023-2028, qui prévoit un chiffre d'affaires de 323 millions d'euros, un EBITDA ajusté de 90 millions d'euros et une position financière nette de 3,0 millions d'euros d'ici 2028. Sur l'ensemble de la période du plan, IEG envisage un plan d'investissement de 172 millions d'euros et des dividendes compris entre 16 et 21 millions d'euros.

Le conseil d'administration d'Aeffe - en hausse de 1,4% - a approuvé jeudi les chiffres préliminaires du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, qui a clôturé avec des revenus consolidés de 319 millions d'euros, contre 352 millions d'euros pour l'exercice 2022, en baisse de 9,0% à taux de change constants et de 9,5% à taux de change courants.

Parmi les PME, le titre ESI a ouvert en hausse de 20% et a été arrêté. Vendredi, elle a annoncé la signature d'un accord-cadre avec un investisseur institutionnel de premier plan.

L'accord porte sur la modernisation technologique de centrales photovoltaïques situées en Italie, d'une capacité totale de 60 MWp. Le montant de la commande, qui s'élève à environ 23,40 millions d'euros, portera sur la période de deux ans 2024-2025.

Xenia Hotellerie Solution n'a pas encore fixé de prix. La société a annoncé dimanche qu'elle avait renforcé son partenariat avec la Piccola Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo à Turin. Ce partenariat est axé sur le développement des activités ESG de Xenia. Les entreprises ont reconfirmé le projet Welcome Aid visant à soutenir les activités d'aide aux personnes nécessiteuses et handicapées, et ont entamé des discussions pour un nouveau projet de collaboration pour le développement de certaines propriétés de la Piccola Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo destinées à des activités de tourisme accessible.

ICF Group a chuté de 0,9 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il avait vu des chiffres préliminaires pour 2023, dans lesquels les revenus s'élevaient à environ 80 millions d'euros, en baisse par rapport à 88 millions d'euros en 2022.

L'EBITDA ajusté pour la période est estimé à 8,8 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros en 2022.

Simone n'est pas encore affectée par la négociation. La société a annoncé vendredi que le coordinateur mondial Integrae SIM Spa a entièrement exercé l'option Greenshoe accordée par la société mère Giunima Srl pour un total de 75 000 actions ordinaires.

L'option Greenshoe a été exercée à un prix de 2 euros par action, identique au prix de placement, pour un montant total de 150 000 euros. Le flottant, compte tenu de l'exercice intégral de l'option Greenshoe, est maintenant de 27,63 %, en pourcentage du nombre total d'actions ordinaires, à l'exclusion des actions à droit de vote multiple.

Marzocchi Pompe - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé jeudi qu'au cours de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à 49,8 millions d'euros, soit une hausse de 2,6 % par rapport au chiffre de 48,5 millions d'euros de l'exercice 2022. Ce chiffre représente le plus haut niveau jamais atteint par le groupe.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,8 % à 36 026,94, le Hang Seng était en hausse de 0,8 % à 16 086,00 et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 0,9 % à 2 883,36.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 38 109,43, le Nasdaq a terminé dans le rouge de 0,4 % à 15 455,36 et le S&P 500 a clôturé juste en dessous de la parité à 4 890,97.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0839 USD contre 1,0862 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2712 USD contre 1,2716 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 84,05 dollars contre 81,96 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 032,34 USD l'once contre 2 018,32 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier de lundi à 1000 CET, la balance commerciale italienne est attendue. Dans l'après-midi, les adjudications françaises de BTF se tiendront à 1455 CET tandis qu'à 1500 CET, l'indice PCE de la Fed de Dallas sera publié aux États-Unis.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Take Off sont attendus.

