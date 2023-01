Inertie sur les marchés boursiers avant de grands rendez-vous

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers étaient sur la retenue mercredi à l'approche de grands rendez-vous de politique monétaire et d'un afflux de résultats d'entreprises dont va dépendre la dynamique des marchés.

En Europe, les indices étaient atones à Paris (+0,05%), à Francfort (-0,03%) et à Londres (+0,16%). La veille, les marchés européens avaient fini en ordre dispersé mais leur progression reste vigoureuse depuis le début de l'année.

Tokyo a terminé en légère hausse (+0,35%) mercredi pour la quatrième séance d'affilée. La Bourse de Hong Kong est fermée jusqu'à jeudi en raison des congés du Nouvel an lunaire.

"L'euphorie des deux premières semaines de l'année a laissé place à de l'attentisme, ce qui semble tout sauf illogique ou déraisonnable à la vue des incertitudes majeures qui sont nombreuses en ce début d'année", écrivent les analystes de Natixis Research CIB dans une note.

En zone euro, l'activité économique semble mieux résister que prévu grâce à la diminution des prix de l'énergie: elle a retrouvé la croissance en janvier après six mois de contraction, ce qui renforce la probabilité qu'une récession soit évitée cet hiver. Le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs allemands sera à l'honneur mercredi.

Aux Etats-Unis, les derniers indicateurs "ont confirmé un certain ralentissement de l'activité américaine mais n'ont pas indiqué de chute libre", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En plein coeur de la saison des résultats, les investisseurs en mesureront l'impact sur les bénéfices des entreprises.

"Selon les perspectives qui se dégageront de ces résultats, le marché validera ou pas le ton plutôt optimiste qui domine aujourd'hui et qui a donné des ailes à la prise de risque, un peu aux Etats-Unis, mais surtout en Europe", estime Sebastian Paris Horvitz, analyste de LBPAM.

Après le géant informatique Microsoft qui a fait des prévisions financières décevantes mardi, ayant vu lors du dernier trimestre 2022 sa croissance décélérer et ses bénéfices diminuer, ce sera au tour de l'avionneur Boeing et du constructeur américain de voitures électriques Tesla de dévoiler leurs résultats.

Coté monétaire, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada relève dans la journée son principal taux directeur de 0,25 point de pourcentage, après l'avoir rehaussé de 0,50 point en décembre à 4,25% pour contrer l'inflation.

A une semaine de la réunion de la banque centrale américaine, "c'est une réunion importante pour tous les marchés financiers car depuis l'enclenchement du cycle inflationniste, la Banque du Canada a systématiquement été un peu en avance en termes de politique monétaire sur la Réserve Fédérale américaine", souligne Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Banque.

Bénéfice en léger recul chez ASML

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML (-1,93% à 604 euros vers 08H30 GMT) a fait état d'un bénéfice net en baisse de 4,4% sur l'année 2022, malgré une forte demande, en raison de hausses des frais de personnel et des dépenses pour la recherche et le développement. Pour 2023, ASML s'attend à une hausse de plus de 25% du chiffre d'affaires et à "une légère amélioration de la marge brute" par rapport à 2022.

Easy peasy pour Easyjet

La compagnie britannique à bas prix Easyjet a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2022/2023 sur la base de bonnes ventes au premier trimestre et de solides réservations pour le deuxième trimestre. "Easyjet prévoit de faire mieux que les attentes actuelles du marché pour l'exercice 2023", à savoir 126 millions de livres avant impôts, selon un communiqué. Le titre s'envolait de 8,68% à 508,40 pence à Londres vers 08H30 GMT.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 08H35 GMT, le yen refluait modestement face au dollar, à 130,24 yens pour un dollar, et face à la monnaie européenne, à raison d'un euro pour 141,83 yens contre 141,71 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,089 dollar, contre 1,0887 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole se stabilisait vers 08H35 GMT: le prix du baril de WTI américain faisait du surplace à 80,14 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,20% à 85,96 dollars.

afp/lk