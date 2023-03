Inflation et taux obligataires bousculent les Bourses occidentales

New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales ont majoritairement fini en baisse mercredi, perturbées par une inflation allemande plus forte que prévu, un mauvais indice de prix aux Etats-Unis et une flambée des taux obligataires.

Les Bourses européennes ont passé la majeure partie de la séance en hausse avant de glisser dans le rouge avant la clôture.

Paris a terminé en baisse de 0,46%, Francfort de 0,39%, Milan de 0,59%, tandis que Londres a pris 0,49%, soutenue par une nette hausse des valeurs minières. A Zurich, le SMI a cédé 0,38%.

A Wall Street, le Dow Jones a fini dans le vert mais proche de l'équilibre, en hausse de 0,02%, tandis que l'indice Nasdaq a lâché 0,66% et l'indice élargi S&P 500, 0,47%.

L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence pour la Banque centrale européenne (BCE), a augmenté de 9,3% en Allemagne en février sur un an, alors que les analystes sondés par Bloomberg s'attendaient à une inflation de 9%.

"Dans l'ensemble, il y a peu ou pas de signes d'un quelconque processus désinflationniste en dehors des prix de l'énergie et des matières premières", estime Carsten Brzeski, analyste d'ING.

Deux autres économies européennes ont connu une accélération des prix en février, la France (6,2%) et l'Espagne (6,1%). Eurostat publie jeudi sa première estimation pour la zone euro, qui "sera probablement en hausse aussi" selon Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

"Cela ne fait pas les affaires de la BCE", ajoute l'économiste, car ces données accentuent la pression pour que l'institution poursuive ses hausses de taux afin de ramener l'inflation autour de 2%.

Aux Etats-Unis, l'enquête de la fédération professionnelle ISM auprès des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier a révélé que les prix payés s'étaient envolés en février, à 51,3 points, contre 44,5 en janvier, au plus haut depuis septembre.

Ces voyants au rouge ont bousculé le marché obligataire.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes se sont tendus. Le taux français à dix ans valait 3,19% et celui de l'Allemagne 2,71%. Ils évoluent chacun à des plus hauts depuis plus de dix ans.

Le rendement de référence du marché obligataire américain, pour l'emprunt d'Etat à 10 ans, a lui franchi mercredi, pour la première fois depuis près de quatre mois, le seuil psychologique de 4%.

Le taux à 2 ans, qui rend mieux compte des anticipations du marché en termes de politique monétaire, est lui monté à 4,90%, une première depuis plus de 15 ans.

Plusieurs responsables de la BCE et de la Fed ont défendu mercredi la nécessité de remonter encore les taux, ce qui pèse sur les marchés actions.

Tiré par l'inflation allemande, l'euro progressait de 0,88% à 1,0670 dollar pour un euro.

Puma rate le tir ___

Le bénéfice net de l'équipementier sportif Puma a progressé de 14,1% en 2022 à 354 millions d'euros mais est inférieur aux anticipations des analystes, qui jugent par ailleurs les perspectives de l'entreprise trop prudentes.

A Francfort, son action a chuté de 6,79%.

L'immobilier chancelle ___

Les promoteurs immobiliers ont fait grise mine mercredi à la Bourse de Londres. Persimmon a ainsi chuté de 12,12%, après avoir dévoilé un bénéfice net en baisse de 40% sur un an.

Aston Martin et Rivian en sens inverse ___

A Londres, l'action d'Aston Martin a bondi de 3,23% grâce à une amélioration des marges et à des prévisions optimistes.

Le constructeur britannique de voitures de luxe a pourtant vu ses pertes quasi tripler sur un an en 2022 malgré une hausse de ses ventes.

A l'inverse, le constructeur de véhicules électriques Rivian a été plombé (-18,34%), par un chiffre d'affaires trimestriel moindre qu'espéré par les analystes et un objectif de production pour 2023, sensiblement inférieur à ce que prévoyait le marché.

Du côté du pétrole ___

Les cours du pétrole ont fini en légère progression mercredi, poussés par de bons indicateurs chinois qui accréditent la thèse d'une reprise économique, ainsi que par un rebond de la demande américaine de produits raffinés.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a grappillé 1,03%, pour clôturer à 84,31 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en avril, a lui gagné 0,83%, à 77,69 dollars.

afp/rp