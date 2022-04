Inflation, ralentissement éco et résultats d'entreprises occupent les marchés

Paris (awp/afp) - Les marchés étaient divisés mardi, entre des places européennes préoccupées par des perspectives de croissance pessimistes, une Bourse de New York rivée sur les résultats d'entreprises et des taux souverains en forte hausse en raison du resserrement des politiques monétaires.

Après une séance négative lundi, Wall Street évoluait en petite hausse vers 14h05: le Dow Jones prenait 0,89%, le Nasdaq 0,92% et le S&P 500 0,90%.

En Europe, les indices connaissaient une séance difficile à leur retour de Pâques, affectés par la situation géopolitique: Paris cédait 0,83%, Francfort 0,21%, Londres 0,03% et Milan 1,23%.

"Les derniers commentaires agressifs de la banque centrale américaine (Fed) ainsi que les nouvelles restrictions Covid en Chine, combinés à la résurgence de la guerre dans l'est de l'Ukraine, ont suscité des incertitudes", résume Pierre Veyret, analyste à ActivTrades.

Contrairement à la Banque centrale européenne, qui joue la montre avant de resserrer sa politique monétaire de crainte d'affaiblir des économies déjà affectées par le conflit en Ukraine, la Réserve fédérale américaine (Fed) a signalé sa volonté de remonter rapidement ses taux pour lutter contre l'inflation.

L'un de ses responsables les plus déterminés, James Bullard, président de la Fed de St Louis, a envisagé lundi un relèvement des taux de 0,75 point.

Les anticipations d'inflation continuent de se renforcer en Europe comme aux États-Unis, mettant le marché des emprunts d'État sous haute tension.

Le rendement de référence des emprunts d'État américains à dix ans se redressait à 2,91%, franchissant le seuil des 2,9% pour la première fois depuis 2018. Les taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne et du Royaume-Uni étaient eux au plus haut depuis 2015.

Sur le front macroéconomique, le Fonds monétaire international a fortement abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 en raison des "ondes sismiques" provoquées par la guerre en Ukraine et a prévenu que l'inflation était amenée à durer, en particulier dans les pays émergents.

"Le conflit et les sanctions affectent directement l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie", expliquent les économistes de l'institution de Washington. "Mais les retombées internationales se propagent bien au-delà, notamment en Europe, via les prix des produits de base, les liens commerciaux et financiers, l'approvisionnement (en produits alimentaires et énergétiques, ndlr) et l'impact humanitaire".

Concernant les résultats d'entreprises, le secteur technologique américain est à l'appel cette semaine. Les investisseurs surveillent le degré de résistance des entreprises face à l'augmentation des coûts et les anticipations pour le deuxième trimestre.

L'or recherché, le pétrole marque une pause

Les risques géopolitiques se sont accrus avec la nouvelle offensive de l'armée russe menée dans l'est de l'Ukraine. Les valeurs refuges étaient recherchées, comme l'or dont l'once s'approchait des 2.000 dollars (à 1.967 dollars vers 14H00 GMT).

Sur le marché des changes, le yen continuait à s'affaiblir face au dollar, un dollar s'échangeant pour 128,21 yens contre 126,99 yens lundi à 21h.

L'euro remontait un peu face au dollar (+0,19%) à 1,0802 dollar.

Les prix du pétrole se repliaient, malgré l'annonce la veille de la fermeture d'importants sites pétroliers en Libye, la demande en or noir s'essoufflant.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 3,50% à 109,20 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai baissait quant à lui de 3,84% à 104,05 dollars.

Le bitcoin prenait 2% à 41'510 dollars.

Blackstone englobe ACC

Le fonds d'investissement américain Blackstone a annoncé un accord de rachat d'American Campus Communities (ACC), le plus gros développeur, propriétaire et gestionnaire de logements étudiants aux États-Unis, pour près de 13 milliards de dollars. Blackstone prenait 1,74% et ACC 12,73%.

Le luxe en souffrance

Les valeurs du luxe cédaient du terrain face aux pressions inflationnistes et à des ventes de détail au plus bas depuis deux ans en Chine. L'Oréal, qui présentera ses résultats ce mardi, perdait 3,44%, Hermès 4,13%, Moncler 3,03%, Burberry 2,14% et Richemont 1,63%.

afp/ck