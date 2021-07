Isabel dos Santos doit restituer ses parts dans Galp à l'Angolais Sonangol

La Haye (awp/afp) - Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, doit restituer des actions d'une valeur de 422 millions d'euros à la compagnie nationale pétrolière Sonangol, a décidé l'Institut néerlandais d'arbitrage (NAI).

Selon cet Institut, qui fait partie de la Cour internationale d'arbitrage, la transaction par laquelle Isabel Dos Santos a acquis en 2006 une participation indirecte de 6% dans le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia via une société néerlandaise est "nulle et non avenue".

La décision du NAI est datée du 23 juillet et entrevue vendredi par l'AFP après sa publication par le quotidien néerlandais Financieel Dagblad (FD).

La décision n'a pas été rendue publique par l'Institut lui-même. Dans les procédures d'arbitrage, les parties conviennent souvent que la décision reste confidentielle, rapporte le FD.

Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, est accusée de corruption par la justice de son pays, objet d'une enquête au Portugal, ancienne puissance coloniale et mise en cause par les "Luanda Leaks", enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) fondée sur la fuite de 715.000 documents.

Isabel dos Santos avait été nommée "première femme milliardaire d'Afrique" en 2013 par le magazine américain Forbes.

Avant de quitter la présidence en 2017, son père l'avait nommée à la tête de la puissante compagnie pétrolière nationale Sonangol, poste dont l'actuel chef de l'Etat Joao Lourenço l'a limogée en 2018.

La décision du NAI évoque des "transactions kleptocratiques" avec lesquelles Isabel dos Santos et son époux, Sindika Dokolo, décédé l'année dernière, se sont personnellement enrichis avec des biens de l'État angolais.

Il s'agit d'un jugement de droit civil juridiquement contraignant, a souligné le quotidien FD.

afp/al