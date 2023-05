Jadestone Energy PLC - exploration et production de pétrole et de gaz en Australie, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam - reçoit l'approbation de la National Offshore Petroleum Titles Administration (NOPTA) australienne pour le transfert de titres lié à l'acquisition par Jadestone d'une participation dans les champs CWLH au large de l'Australie occidentale. L'approbation de la NOPTA est une condition essentielle pour l'obtention d'un prêt basé sur les réserves, que la société est en train de conclure avec plusieurs banques. En juillet de l'année dernière, Jadestone a acquis une participation non exploitée de 16,7 % dans le développement des champs pétroliers de Cossack, Wanaea, Lambert et Hermes pour un montant de 20 millions d'USD.

Cours actuel de l'action : 53,58 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 47 %.

Par Will Neill, journaliste d'Alliance News

