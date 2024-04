Jadestone Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur la région Asie-Pacifique - Les actions ont été réadmises à la négociation sur le marché AIM de la Bourse de Londres à 10h30 GMT ce jeudi. Les actions de Jadestone ont été suspendues en février, après que la société a annoncé son intention d'acquérir des intérêts dans certains champs pétroliers et gaziers offshore australiens auprès de Woodside Energy Group Ltd. En cas de succès, l'opération serait suffisamment importante pour constituer une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation de l'AIM, ce qui a entraîné la suspension.

Jadestone indique que Woodside a maintenant annulé la vente de ses participations dans les projets Macedon et Greater Pyrenees, au large de l'Australie occidentale. En conséquence, la suspension a été levée.

Cours actuel de l'action : 27,50 pence par action, en hausse de 17 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse par rapport à 7 035,00 pence par action en avril 2023

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

