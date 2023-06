James Fisher & Sons PLC - fournisseur de services spécialisés à l'industrie maritime, pétrolière et gazière basé à Cumbria - déclare que ses divisions Énergie, Défense et Transport maritime ont bien commencé l'année, affichant une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation sous-jacent au cours des cinq mois se terminant le 31 mai. Elle ajoute que les emprunts nets ont augmenté comme prévu en raison des coûts liés au refinancement et des sorties saisonnières normales de fonds de roulement. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend à réduire sa position globale en matière d'emprunts au cours du second semestre et affirme que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

Cours actuel de l'action : 405,50 pence, en hausse de 1,1 % mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 21%

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

