Japan Petroleum Exploration (Japex) considère les États-Unis comme la destination d'investissement la plus attrayante pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz, malgré les risques politiques posés par les élections de cette année, a déclaré vendredi son directeur général.

"Avec sa richesse en ressources naturelles, ses faibles coûts de production et son infrastructure bien développée, nous considérons les États-Unis comme la destination d'investissement la plus attrayante pour l'exploration et la production à l'heure actuelle", a déclaré Michiro Yamashita, directeur général de Japex, lors d'une conférence de presse.

M. Yamashita, qui doit devenir président de Japex à partir du 1er avril, a déclaré que la décision des États-Unis de suspendre les approbations pour les demandes en cours et futures d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre de nouveaux projets était une surprise et suscitait des inquiétudes.

Le gaz naturel et le GNL sont appelés à jouer un rôle central dans la facilitation des transitions énergétiques et les États-Unis, premier exportateur mondial de GNL, ont adopté une politique particulièrement repliée sur elle-même, alors qu'ils devraient jouer un rôle de premier plan dans le soutien à l'économie mondiale et à la transition vers la lutte contre le changement climatique mondial, a déclaré M. Yamashita.

"Étant donné les politiques de repli sur soi sous Donald Trump, nous devons être attentifs au risque politique américain dans une certaine mesure, que les démocrates ou les républicains sortent vainqueurs des élections de cette année", a-t-il déclaré.

Néanmoins, la pause n'aurait pas d'impact direct sur les activités ou les bénéfices de Japex, et l'entreprise ne mettrait pas de côté ses investissements aux États-Unis, a déclaré M. Yamashita.

"Nous n'envisageons pas de ralentir le rythme de nos activités aux États-Unis", a-t-il déclaré.

Vendredi, Japex a annoncé une baisse de 15,6 % de son bénéfice net d'avril à décembre, à 36,5 milliards de yens (244 millions de dollars), en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'une réduction des dividendes du projet pétrolier Sakhalin 1 en Russie.

La société a maintenu sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, à savoir 45 milliards de yens. (1 $ = 149,4500 yens) (Reportage de Yuka Obayashi. Rédaction de Jane Merriman)